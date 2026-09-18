Clima
18 de septiembre de 2026 a la - 17:11

Alerta meteorológica: tormentas y posible granizo en Asunción y 10 departamentos

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Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín especial este viernes advirtiendo sobre el rápido desarrollo de celdas de tormentas. El pronóstico anticipa lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo que afectarán a gran parte del territorio nacional durante la tarde.

Por ABC Color
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La alerta emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) señala que los núcleos de inestabilidad continúan desarrollándose sobre el centro, suroeste y norte de la región Oriental, así como en la región Occidental (Chaco).

Según el reporte oficial, existe una alta probabilidad de que estas condiciones se intensifiquen, por lo que no se descarta la generación de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la jornada.

El pronóstico advierte específicamente sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de viento de la misma intensidad, por lo que se insta a la máxima precaución, especialmente en el tránsito.

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Mapa satelital mostrando nubes y precipitaciones en Paraguay, con áreas de lluvia notable en tonos verdes y azules.
Imagen satelital difundida por la Dirección de Meteorología muestra las zonas bajo alerta de fenómeno de tiempo severo

Departamentos afectados por el tiempo severo

El boletín detalla que la zona de cobertura de este aviso abarca áreas específicas del país. Los departamentos que se encuentran bajo alerta meteorológica son:

  • Asunción
  • Central
  • Concepción (oeste y sur)
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Caaguazú (oeste)
  • Paraguarí (centro y norte)
  • Ñeembucú (norte)
  • Presidente Hayes
  • Alto Paraguay (oeste y sur)
  • Boquerón (sur y este)

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