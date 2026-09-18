Alerta meteorológica: tormentas y posible granizo en Asunción y 10 departamentos

La alerta emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) señala que los núcleos de inestabilidad continúan desarrollándose sobre el centro, suroeste y norte de la región Oriental, así como en la región Occidental (Chaco).

Según el reporte oficial, existe una alta probabilidad de que estas condiciones se intensifiquen, por lo que no se descarta la generación de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la jornada.

El pronóstico advierte específicamente sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de viento de la misma intensidad, por lo que se insta a la máxima precaución, especialmente en el tránsito.

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Departamentos afectados por el tiempo severo

El boletín detalla que la zona de cobertura de este aviso abarca áreas específicas del país. Los departamentos que se encuentran bajo alerta meteorológica son:

Asunción

Central

Concepción (oeste y sur)

San Pedro

Cordillera

Caaguazú (oeste)

Paraguarí (centro y norte)

Ñeembucú (norte)

Presidente Hayes

Alto Paraguay (oeste y sur)

Boquerón (sur y este)

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