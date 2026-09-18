El 3 de Noviembre y Guaireña no se sacaron ventajas en Villa Hayes

Las emociones llegaron temprano al marcador. Fue el conjunto guaireño el que dio el primer golpe por intermedio de Édgar David González, quien rompió el cero a los 8 minutos de juego. Sin embargo, la reacción del elenco santo no se hizo esperar; sobre la media hora de juego (30 minutos), Mathías Roa apareció para emparejar las acciones y decretar el empate transitorio.

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Realidades distintas pero con urgencias

Para el conjunto de Barrio San Pablo, dirigido técnicamente por Jorge Achucarro, este resultado frena la buena racha de dos victorias consecutivas que traía. Los “santos” continúan navegando en aguas turbulentas, permaneciendo seriamente comprometidos en la zona roja de la tabla de promedios, compartiendo esa preocupación junto a Tacuary y Fernando de la Mora.

En la vereda de enfrente, la situación de Guaireña tampoco es sencilla: estira a 12 su prolongada sequía sin sumar de a tres, aunque el punto rescatado sirve al menos para cortar el mal trago de cuatro caídas al hilo que los venían acechando peligrosamente hacia los puestos de descenso.

Lo que se viene en el horizonte

La lucha en la categoría de plata no se detiene. Para la vigésima sexta fecha del torneo, el 3 de Noviembre tendrá que viajar para medirse ante General Caballero de Juan León Mallorquín, mientras que Guaireña FC buscará cortar su mala racha cuando enfrente a Fernando de la Mora.

Síntesis del partido:

Estadio: Facundo Deleón Fossati (Villa Hayes). Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Mario Díaz de Vivar. AVAR: Eduardo Britos.

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3 de Noviembre (1): Hugo Gaona; Fernando Silvero (79’ Rodolfo López), Alexis Prieto, Jorge Trinidad y Juan Roldán; Marco Vera (46’ Luis Olmedo), Marcos Riveros (86’ Alexis González), Fabricio Arce y Diego Martínez; Mathías Roa y Junior Paredes (79’ Nelson Barrios) (86’ Hugo Aquino). D.T.: Jorge Achucarro.

Guaireña FC (1): Leandro Gutiérrez; José Arias, Juan Balbuena, Hugo Portillo y Fabio Ávalos; Alejandro Arce (82’ Marcos Andino), Ivo Parzajuk (46’ Jorge Mendoza), Erwin Quintana y Édgar González (68’ Cristian Paredes); Luis Araújo (68’ Agustín Muñoz) y Jeferson Torales (46’ Juan Heinze). D.T.: Juan Cáceres.

Goles: 30’ Mathías Roa (3DN); 8’ Édgar González (GFC). Amonestados: 86’ Alexis González (3DN); 34’ Édgar González, 64’ y 78’ Erwin Quintana y 90’ Jorge Mendoza (GFC). Expulsado: 78’ Erwin Quintana (GFC).