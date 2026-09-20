Fútbol de Intermedia
20 de septiembre de 2026 a la - 13:06

Carapeguá y Tacuary no encuentran el camino del gol

Incursión ofensiva de Hugo Alberto González, del Sportivo Carapeguá, ante la mirada de los experimentados Rodney Pedrozo y Pablo Espinoza.
Incursión ofensiva de Hugo Alberto González, del Sportivo Carapeguá, ante la mirada de los experimentados Rodney Pedrozo y Pablo Espinoza.APF

Sportivo Carapeguá y Tacuary empataron este domingo sin goles en el Municipal, por la 25ª fecha de la División Intermedia.

Por ABC Color
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El resultado de 0-0 le sienta mejor al Sportivo Carapeguá que a Tacuary, que sigue anclado en la zona roja del descenso en la División Intermedia, pese a la mejoría futbolística bajo el comando técnico de Robert Pereira Molina, que necesita tiempo de trabajo.

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El Potro, que debía imponer su localía, no pudo contra el necesitado rival que peleó de igual a igual. El conjunto albirrojo del noveno departamento llegó a 35, mientras que el Buque barriojarense tiene 21, una cosecha insuficiente para mejorar el flaco promedio.

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El mérito del “Tacua” fue mantenerse firme pese a la tempranera expulsión sufrida por Jesús Servín, tras la cual debió remar contra la corriente.

Enfrentamientos del vigesimosexto capítulo de la División Intermedia.
Enfrentamientos del vigesimosexto capítulo de la División Intermedia.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Diego Silva y Derlys González. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Juan Gabriel Benítez. AVAR: Eduardo Cardozo.

Carapeguá: Bernardo Medina; Jorge Rodríguez, Alfredo Cabrera, Denis Acosta y Fredy Valdez (58’ Isaías Obregón); Fernando Delvalle (58’ Matías Verdún), Derlis Orué (83’ Aldo Vera), Josías Bobadilla (46’ Hugo González), Mílver Aquino (83’ Lucas Delvalle) y Ángelo Cabrera; Leonardo Galeano. D.T.: Gustavo Cañete.

Tacuary: Favio Marín; Rodrigo González, Pablo Espinoza, Junior Franco y Rodney Pedrozo; Pedro Arce (60’ Luiz Martínez), Jesús Servín, Felipe Ferro y Martín Núñez (60’ Nicolás Palavecino); Alcides Valdez (22’ Junior Pineda) y Sebastián Bedoya (60’ Marcos Caballero). D.T.: Robert Pereira Molina.

Gol: No hubo. Amonestado: 47’ Fredy Valdez (SC). Expulsado: 14’ Jesús Servín (T).

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