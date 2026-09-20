Carapeguá y Tacuary no encuentran el camino del gol

El resultado de 0-0 le sienta mejor al Sportivo Carapeguá que a Tacuary, que sigue anclado en la zona roja del descenso en la División Intermedia, pese a la mejoría futbolística bajo el comando técnico de Robert Pereira Molina, que necesita tiempo de trabajo.

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El Potro, que debía imponer su localía, no pudo contra el necesitado rival que peleó de igual a igual. El conjunto albirrojo del noveno departamento llegó a 35, mientras que el Buque barriojarense tiene 21, una cosecha insuficiente para mejorar el flaco promedio.

El mérito del “Tacua” fue mantenerse firme pese a la tempranera expulsión sufrida por Jesús Servín, tras la cual debió remar contra la corriente.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Diego Silva y Derlys González. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Juan Gabriel Benítez. AVAR: Eduardo Cardozo.

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Carapeguá: Bernardo Medina; Jorge Rodríguez, Alfredo Cabrera, Denis Acosta y Fredy Valdez (58’ Isaías Obregón); Fernando Delvalle (58’ Matías Verdún), Derlis Orué (83’ Aldo Vera), Josías Bobadilla (46’ Hugo González), Mílver Aquino (83’ Lucas Delvalle) y Ángelo Cabrera; Leonardo Galeano. D.T.: Gustavo Cañete.

Tacuary: Favio Marín; Rodrigo González, Pablo Espinoza, Junior Franco y Rodney Pedrozo; Pedro Arce (60’ Luiz Martínez), Jesús Servín, Felipe Ferro y Martín Núñez (60’ Nicolás Palavecino); Alcides Valdez (22’ Junior Pineda) y Sebastián Bedoya (60’ Marcos Caballero). D.T.: Robert Pereira Molina.

Gol: No hubo. Amonestado: 47’ Fredy Valdez (SC). Expulsado: 14’ Jesús Servín (T).