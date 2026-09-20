Independiente festeja su aniversario con goleada sobre el 12 de Junio

El 12 de Junio de Villa Hayes tenía la brillante oportunidad de recuperar el liderazgo de la División Intermedia, a la que le quedan solo cinco rondas.

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El León chaqueño recibía en la mañana de este domingo al Independiente de Campo Grande, fuera de la lucha por los puestos de ascenso y sin inconvenientes con el promedio.

El equipo capitalino dio un golpazo en el Bajo Chaco, para la sorpresa de la afición local auriazul que acudió en buen número al escenario.

La diferencia de 4-0 se dio en el segundo tiempo, tras la nivelada primera etapa que se había cerrado con el marcador en blanco.

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Al minuto 58, Denis Zárate rompió la paridad; al 74’ Dramane Diarra amplió la ventaja, al 78’ Ronald Roa configuró la goleada del “Inde” y al 81’ Francisco Morel aplicó la última estocada, para el sorpresivo resultado que lo festejan los otros clubes que pugnan por el ascenso, el General Caballero de Juan León Mallorquín, que perdió en esta ronda contra Paraguarí AC, y sobre todo el Deportivo Santaní, el gran ganador de la fecha con su contundente victoria por 3-0 contra Sol de América, en San Estanislao.

¡GOLPE A LA ILUSIÓN!



👊Independiente CG frenó con una goleada 4-0 a 12 de Junio VH en el Bajo Chaco.



⚽️Denis Zárate, Dramané Diarra, Ronald Roa y Francisco Morel marcaron para el Inde, evitando que el conjunto local tome el liderazgo en solitario de la #IntermediaAPF.… pic.twitter.com/WJwuEozQH2 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 20, 2026

“General” comanda la clasificación con 50 puntos, mientras que Santaní y 12 de Junio se ubican en la misma línea, con 48. El Independiente, que este domingo cumple 101 años de vida institucional, llegó a 37 unidades.

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.

12 de Junio: Diego Aranda; Matías Argüello (77′ Natanael Samaniego), Axel Loncharich, Ángel Arce y Édgar González; Héctor Lezcano (69′ Héctor Herrera), Diego Valdez (69′ Gonzalo González), Florencio Yudis y Ariel Recalde (61′ Augusto Giménez); Daniel Fernández y Luis Núñez (61′ Cristhian Riveros). D.T.: Arturo Villasantti.

Independiente CG: Carlos Quiñónez; Diego Aguada, José Portillo, Rony Frank y Rogelio Espínola, Dramane Diarra (82′ Víctor Rivarola), Nicolás Rojas, Bruno Díaz (69′ Álvaro Montiel) y Denis Zárate (69′ Ramón Méndez); Sergio Dietze (69′ Francisco Morel) y Elías Sarquis (56′ Ronald Roa). D.T.: Claudio Vargas.

Goles: 58′ Denis Zárate, 74′ Dramane Diarra, 78′ Ronald Roa y 91′ Francisco Morel (I). Amonestado: 63′ Cristhian Riveros (12J).