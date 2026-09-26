Carapeguá mejora su ubicación tras vencer a Independiente CG

Una valiosa victoria para mejorar su ubicación en la clasificación de la División Intermedia fue la que logró Sportivo Carapeguá, que venció por 1-0 al irregular Independiente de Campo Grande, que venía de golear al campeonable 12 de Junio de Villa Hayes.

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Tras un nivelado primer tiempo, el Potro pudo inclinar la balanza a su favor en la etapa complementaria.

En la ronda siguiente, Independiente visitará a Benjamín Aceval, en tanto que Carapeguá recibirá a Capiatá.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Samuel Morales. Asistentes: Cristóbal Alderete y Aníbal Esteche. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Zulma Quiñónez. AVAR: José Cuevas.

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Independiente CG: Carlos Quiñónez; Diego Aguada (66’ Álvaro Montiel), José Portillo, Rony Frank y Rogelio Espínola; Dramane Diarra (55’ Víctor Rivarola), Nicolás Rojas, Claudio Burgos (80’ Bruno Díaz) y Denis Zárate (80’ Francisco Morel); Ronald Roa y Sergio Dietze (66’ Elías Sarquis). D.T.: Claudio David Vargas.

Carapeguá: Bernardo Medina; Jorge Rodríguez, Alfredo Cabrera, Denis Acosta y Ricardo Cardozo; Ulises González (82’ Fernando Vega), Aldo Vera, Josías Bobadilla (66’ Juan Barrios) y Fernando Delvalle (46’ Matías Verdún); Ángelo Cabrera (66’ Braian Brítez) y Leonardo Galeano (70’ Jorge Quintana). D.T.: Gustavo Cañete.

Gol: 78’ Jorge Rodríguez (C). Amonestados: 81’ Jorge Rodríguez (C) y 86’ Bruno Díaz (I).