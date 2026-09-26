El 3 de Noviembre hace tambalear al líder General Caballero JLM

El conjunto de Barrio San Pablo salió al campo de juego con el cuchillo entre los dientes, consciente de que no podía dar un solo paso en falso. La sorpresa comenzó a gestarse apenas en el amanecer del compromiso. Tras un tiro de esquina perfectamente ejecutado por Mathías Roa al segundo poste, el zaguero Alexis Prieto le ganó la posición a Gabriel Molinas y, con una definición poco ortodoxa pero efectiva con la “canilla”, rompió el cero para enmudecer a los locales.

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Encajar el gol tempranero dejó golpeado al anfitrión que no lograba hacer pie. Antes de llegar a la media hora de juego, la visita volvió a dar otro mazazo. Otro córner, esta vez desde los botines de Hugo Aquino, generó el desconcierto absoluto en el área roja: el portero Tales Wastowski quedó a mitad de camino, confundido por el movimiento de Juan Roldán, y en su desesperado intento por despejar, Míller Mareco terminó empujando el balón contra su propia valla.

En la etapa complementaria, el rojo mallorquino intentó reaccionar empujado por su gente. Llegando a la hora de juego, una proyección por el sector derecho de Richard Salinas encontró la cabeza de Tobías Gamarra en el punto penal. Su frentazo, a contrapierna del guardameta Hugo Gaona, se metió junto al poste para poner cuota de incertidumbre y descontar en el marcador.

Sin embargo, cuando el dueño de casa volcó todos sus hombres en ataque buscando desesperadamente la paridad, el equipo dirigido por Jorge Achucarro supo aprovechar los espacios. En la recta final, una clara infracción dentro del área del arquero Tales Wastowski sobre Iván Maciel en un mano a mano derivó en la pena máxima. El experimentado Marcos Riveros se paró frente al balón y transformó el penal en el 3-1 definitivo.

El líder tambalea y puede quedar fuera de la zona de ascenso

Con esta caída, General Caballero de Juan León Mallorquín encadena su segunda derrota consecutiva y pone en riesgo su cómodo andar en la cima del certamen. Su liderazgo y plaza de ascenso quedan pendientes de lo que ocurra este domingo, en los partidos donde 12 de Junio de Villa Hayes y Deportivo Santaní enfrentarán a Deportivo Capiatá y Resistencia SC, respectivamente. Para el 3 de Noviembre, estos tres puntos son la inyección anímica para ilusionarse con la permanencia.

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Ficha técnica del partido

Estadio: Ka’arendy (Juan León Mallorquín). Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y José Mercado. Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.

General Caballero JLM (1): Tales Wastowski; Miller Mareco, Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas; Juan Martínez (57’ Alexis Araújo), Marcelo Paredes, Enzo Alegre (57’ Tobías Gamarra) y Édgar Franco; Wilson Merlo (80’ Guillermo Gill) y Jorge Colmán. DT: Humberto Ovelar.

3 de Noviembre (3): Hugo Gaona; Fernando Silvero (68’ Rodolfo López), Alexis Prieto, Jorge Trinidad y Juan Roldán; Isaac Ramos (58’ Luis Olmedo), Marcos Riveros, Fabricio Arce y Diego Martínez (79’ Iván Maciel); Hugo Aquino (68’ Gustavo Mencia) y Mathías Roa (68’ Francisco López). DT: Jorge Achucarro.

Goles: 65’ Tobías Gamarra (GCJLM); 7’ Alexis Prieto, 22’ Miller Mareco c/s/v y 85’ Marcos Riveros, de penal (3N). Amonestados: 83’ Tales Wastowski y 89’ Marcelo Paredes (GCJLM); 58’ Alexis Prieto y 60’ Diego Martínez (3N).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol