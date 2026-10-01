Se viene el imperdible capítulo 27 de la División Intermedia

Tramo final de la División Intermedia, que premia a los dos clubes de mayor puntaje (campeón y vice), con el ascenso al círculo privilegiado, y castiga a los tres últimos del promedio con el descenso a la Primera División B o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

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La central de nuestro balompié divulgó este jueves la nómina de árbitros para la imperdible ronda, teniendo en cuenta la importancia de los puntos tanto en la lucha por el ascenso como en la pelea por la permanencia. La cartelera:

Viernes 2 de octubre

Encarnación FC vs. Resistencia SC

Estadio: Villa Alegre de Encarnación.

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Horario: 16:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: José Villagra y Cristóbal Alderete.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Flélix Arzamendia y Armindo Rojas.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Luis Onieva.

Sábado 3

Paraguarí AC vs. 3 de Noviembre

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Luis Onieva y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Atlético Tembetary vs. Tacuary

Estadio: Gunther Vögel.

Horario: 10:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Félix Cantero.

Lunes 5

12 de Junio VH vs. Sol de América

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 17:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Derlis López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Fernando de la Mora vs. General Caballero JLM

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 19:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Diego Silva y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

Martes 6

Benjamín Aceval vs. Independiente CG

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Derlys González y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: José Villagra.

Deportivo Santaní vs. Guaireña FC

Estadio: Juan José Vázquez.

Horario: 19:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: José Nanatael Méndez.

AVAR: Zulma Quiñónez.