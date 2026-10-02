Resistencia vence a Encarnación en su visita al sur del país

Resistencia Sport Club se hizo fuerte como visitante ante Encarnación Fútbol Club y logró una victoria por 3-0 en el inicio de la 27ª fecha de la División Intermedia.

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Los tantos para el triangulo rojo del barrio Ricardo Brugada de Asunción fueron obra de Stevens Gómez (25’), Fernando Ruiz Díaz (84’) y Jonathan Gómez, de penal (90’), los que se tradujeron en la novena victoria del torneo con la cual llegó a 35 unidades y se posicionó en el octavo puesto de la tabla de posiciones. En tanto que, Encarnación, sigue con 22 puntos.

Por la 28ª jornada, Encarnación visitará a Guaireña y Resistencia será local ante el 12 de Junio de Villa Hayes.

Síntesis:

Encarnación FC 0 - Resistencia SC 3

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: José Villagra y Cristóbal Alderete. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Héctor Balbuena.

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Encarnación FC: José Aquino; Aarón Troche (46’ Édgar Ferreira), Diego Argüello, Rodrigo Jara y Éver Cáceres; Enrique Balbuena, Alberto Mongelós (66’ Fernando Viveros), Jorge Pineda y Matías Schabus (79’ Marcos Machuca); Pablo Alvarenga (46’ José Verdún) y Derlis Ortiz. D.T.: Joel Maidana.

Resistencia SC: Juan López; Juan Torales, Gonzalo Medina, Gustavo Villamayor y Fernando Vouga (46’ Kevin Benites); Patrocinio Alvarenga (71’ Nicolás Mondaini), Brandon Barbas (79’ Patricio Medina), David Fleitas (60’ Fernando Ruiz Díaz) y Alexis Delgado; Stevens Gómez y Aníbal Vega (60’ Jonathan Gómez). D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 25’ Stevens Gómez, 84’ Fernando Ruiz Díaz y 90’ Jonathan Gómez, de penal (R) Amonestados: 64’ Diego Argüello (E); 14’ Aníbal Vega, 35’ Stevens Gómez, 77’ Alexis Delgado y 81’ Kevin Benites (R).