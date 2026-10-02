Fútbol de Intermedia
02 de octubre de 2026 a la - 19:01

Resistencia vence a Encarnación en su visita al sur del país

Stevens Gómez, autor de uno de los tantos convertidos por el equipo visitante.
Stevens Gómez, autor de uno de los tantos convertidos por el equipo visitante.APF, Intermedia

El equipo de Asunción consiguió los tres puntos al ganar al de Encarnación por el marcador de 3-0 en el estadio Villa Alegre, en el marco de la 27ª fecha del torneo de la División Intermedia.

Por Derlis Santacruz
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Resistencia Sport Club se hizo fuerte como visitante ante Encarnación Fútbol Club y logró una victoria por 3-0 en el inicio de la 27ª fecha de la División Intermedia.

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Los tantos para el triangulo rojo del barrio Ricardo Brugada de Asunción fueron obra de Stevens Gómez (25’), Fernando Ruiz Díaz (84’) y Jonathan Gómez, de penal (90’), los que se tradujeron en la novena victoria del torneo con la cual llegó a 35 unidades y se posicionó en el octavo puesto de la tabla de posiciones. En tanto que, Encarnación, sigue con 22 puntos.

Por la 28ª jornada, Encarnación visitará a Guaireña y Resistencia será local ante el 12 de Junio de Villa Hayes.

Los capitanes de ambos equipos posan con la terna arbitral antes del encuentro que se celebró en la Perla del Sur.
Los capitanes de ambos equipos posan con la terna arbitral antes del encuentro que se celebró en la Perla del Sur.

Síntesis:

Encarnación FC 0 - Resistencia SC 3

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: José Villagra y Cristóbal Alderete. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Héctor Balbuena.

Encarnación FC: José Aquino; Aarón Troche (46’ Édgar Ferreira), Diego Argüello, Rodrigo Jara y Éver Cáceres; Enrique Balbuena, Alberto Mongelós (66’ Fernando Viveros), Jorge Pineda y Matías Schabus (79’ Marcos Machuca); Pablo Alvarenga (46’ José Verdún) y Derlis Ortiz. D.T.: Joel Maidana.

Resistencia SC: Juan López; Juan Torales, Gonzalo Medina, Gustavo Villamayor y Fernando Vouga (46’ Kevin Benites); Patrocinio Alvarenga (71’ Nicolás Mondaini), Brandon Barbas (79’ Patricio Medina), David Fleitas (60’ Fernando Ruiz Díaz) y Alexis Delgado; Stevens Gómez y Aníbal Vega (60’ Jonathan Gómez). D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 25’ Stevens Gómez, 84’ Fernando Ruiz Díaz y 90’ Jonathan Gómez, de penal (R) Amonestados: 64’ Diego Argüello (E); 14’ Aníbal Vega, 35’ Stevens Gómez, 77’ Alexis Delgado y 81’ Kevin Benites (R).