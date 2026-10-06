Independiente golpea en Villa Hayes y escala en la Intermedia

El conjunto azul mostró mayor contundencia en los momentos decisivos y se llevó un triunfo que le permite acercarse a los puestos de vanguardia, aunque todavía permanece lejos de la pelea principal.

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El estadio Isidro Roussillón fue escenario de un encuentro cambiante, en el que Independiente supo aprovechar sus oportunidades para quedarse con una victoria de visitante que termina teniendo mayor valor por la resistencia que debió mostrar en el tramo final.

Claudio Burgos abrió la cuenta a los 18 minutos para la visita, pero la ventaja duró poco. Benjamín Aceval respondió rápidamente y encontró la igualdad a los 21’, por intermedio de Joel Aquino, devolviendo incertidumbre a un partido que tuvo alternativas de principio a fin.

Cuando el primer tiempo se encaminaba al descanso, Independiente volvió a golpear. Sergio Dietze apareció en el primer minuto añadido y puso el 2-1 antes del entretiempo, un tanto que permitió al elenco de Campo Grande recuperar una ventaja que parecía haberse escapado.

El equipo local volvió a meterse en partido en el complemento. Santiago López convirtió desde el punto penal a los 59 minutos y estableció nuevamente la paridad. Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un reparto de puntos, Independiente encontró el golpe definitivo.

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Dramane Diarra marcó a los 74 minutos y puso el 3-2 que terminó inclinando la balanza para el conjunto visitante. Benjamín Aceval intentó reaccionar en el tramo final, pero no consiguió volver a vulnerar el arco rival y terminó dejando escapar puntos en condición de local.

El resultado deja a Independiente de Campo Grande con 40 puntos y en la sexta posición, mientras que Benjamín Aceval permanece cuarto con 42 unidades. La diferencia entre ambos es corta, pero el panorama evidencia que los dos conjuntos llegan a la recta final sin margen para demasiados tropiezos si pretenden cerrar el campeonato en una posición competitiva.

En la próxima jornada, la número 28, Benjamín Aceval tendrá que salir nuevamente de Villa Hayes para visitar a Deportivo Capiatá, el lunes 12 de octubre, a las 19:30, en el estadio Gunther Vögel de San Lorenzo.

Independiente, en cambio, tendrá la posibilidad de volver a jugar ante su público. Recibirá a Atlético Tembetary el sábado 10 de octubre, desde las 10:00, en el estadio Ricardo Gregor, con la misión de transformar este buen golpe como visitante en una racha que le permita terminar el torneo de la mejor manera.

Síntesis

Benjamín Aceval 2-Independiente CG 3

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Derlys González y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Marcos Galeano. VAR: Carlos Benítez. AVAR: José Villagra.

Benjamín Aceval: Antonio González; Nicolás Rojas, Hugo Espínola, Rodrigo Bogado y Joel Aquino; Loren Almirón (61’ Kevin Quiñónez), Santiago López (76’ Sebastián Benítez), Willian Cuevas (61’ Matías Medina) y Gabriel Acuña (61’ Mathías Areco); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Independiente CG: Carlos Quiñónez; Diego Aguada (76’ Rafael Román), José Portillo, Rony Frank (76’ Elías Sarquis) y Rogelio Espínola; Claudio Burgos, Bruno Díaz (63’ Álvaro Montiel), Nicolás Rojas y Gastón Oviedo (63’ Denis Zárate); Dramane Diarra y Sergio Dietze (84’ Francisco Morel). D.T.: Claudio David Vargas.

Goles: 18’ Claudio Burgos (I); 21’ Joel Aquino (BA); 45’+1’ Sergio Dietze (I); 59’ Santiago López, de penal (BA); 74’ Dramane Diarra (I). Amonestados: 52’ Joel Aquino, 90’ Hugo Espínola y 90’+4’ Sebastián Benítez (BA); 77’ Nicolás Rojas (I).