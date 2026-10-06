Martínez y Palacios quedan al frente del plantel de Tacuary

Este miércoles se dará la presentación del binomio conformado por Francisco Martínez y Eumelio Ramón Palacios en Tacuary, para afrontar las tres últimas rondas de la División Intermedia.

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El Buque barriojarense se encuentra en la zona de descenso a la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

La reciente llegada del entrenador Robert Pereira Molina generó un repunte futbolístico que no pudo ser reflejado en los resultados, por lo que el experimentado orientador tuvo que dar el paso al costado, en el entendimiento que un cambio de aire quizás le venga bien al club para enderezar su rumbo, aunque el panorama de la permanencia de torna por demás complicado.

La dupla conformada por la dirigencia, presidida por el ingeniero Carlos Guillermo “Nito” Vera Cáceres, es por demás interesante. “Kitu” Martínez es una emblema de la institución, de la cual fue futbolista, técnico y formador de juveniles.

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“Patoruzú” Palacios es un integrante del equipo técnico de Robert Pereira Molina, quien dio el pulgar arriba para seguir en Tacua en busca del objetivo de la permanencia.

Para seguir en la Intermedia, el elenco albinegro deberá ganar sus tres finales. La primera es la de este viernes contra Paraguarí AC, en el estadio Emiliano Ghezzi, a las 19:00. Después vendrán los choques contra Independiente de Campo Grande y Capiatá.

Tacuary inició el 2026 bajo la orientación de Édgar Denis. Después vino Braulio Armoa, quien debió dejar el cargo igualmente por malos resultados. Lo reemplazó Robert Pereira Molina y ahora cerrará el ciclo con Francisco Martínez y Eumelio Palacios.