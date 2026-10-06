Santaní recupera la cima y da otro paso hacia el ascenso a Primera División

El encuentro, disputado con la intensidad propia de una final, se resolvió pasada la media hora de juego. Todo nació de un preciso pelotazo largo enviado por Elián Vogado que buscó vacíos a espaldas de la defensa rival. Ante las dudas en la cobertura de Juan Balbuena, el atacante Juan Mereles leyó la jugada a la perfección, le ganó la línea de fondo con potencia y trazó un centro medido al segundo poste. Allí apareció oportuno William Casanova, quien con un certero y fulminante cabezazo mandó el esférico al fondo de la red para desatar la locura en las gradas.

Lea más: Independiente golpea en Villa Hayes y escala en la Intermedia

Con este valioso triunfo, el popular albinegro del Tapiracuái encadena su cuarta victoria consecutiva, reafirmando el gran momento futbolístico que atraviesa en la recta final del campeonato. A falta de tan solo tres fechas para la conclusión del certamen de la segunda categoría, la victoria le permite a Santaní desplazar nuevamente de la cima al General Caballero de Juan León Mallorquín. Ambos equipos se consolidan firmemente en lo más alto y se mantienen en los codiciados puestos de ascenso directo a la máxima categoría, prometiendo un cierre de torneo infartante donde cada punto valdrá oro.

Estadio: Juan José Vázquez (San Estanislao). Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Carmelo Candia y Guido Miranda. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: José Méndez. AVAR: Zulma Quiñónez.

Deportivo Santaní (1): Gerardo Arévalos; Elián Vogado, Fernando Arce, Martín Giménez y Justo González; Adrián Mereles (78’ Mathías Martínez), Herminio Vera y Brahian Martínez (60’ Richard Leite); William Casanova (78’ Orlando Bogado), Édgar Villalba (78’ Rodolfo Silva) y Juan Mereles (78’ Arnaldo Zarate). D.T.: Julio Irrazabal.

Guaireña FC (0): Alejandro Machuca; Marcos Andino, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Fabio Ávalos (41’ Esteban Samudio); Édgar González (64’ Cornelio González), Rosalino Toledo (64’ Antonio Marín), Jorge Mendoza y Cristian Paredes (64’ Alejandro Arce); Juan Heinze (82’ Martín Amarilla) y Jeferson Torales. DT: Hugo Marcelo Ovelar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gol: 34’ William Casanova (DS). Amonestado: 17’ Jeferson Torales (GFC).