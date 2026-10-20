Dos partidos en el cierre de la penúltima fecha de la Intermedia

En principio, los juegos de esta jornada iban a ser claves en la lucha por la permanencia en la División Intermedia. Sin embargo, con la victoria por 3-2 de Encarnación FC sobre General Caballero de Juan León Mallorquín, el panorama en cuanto al promedio quedó totalmente definido.

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Los albirrojos del séptimo departamento aseguraron su continuidad en el circuito y con el triunfo conquistado en el estadio Villa Alegre, sentenciaron la suerte de los clubes capitalinos 3 de Noviembre, Tacuary y Fernando de la Mora, que descendieron a la Primera B, la tercera categoría de nuestro fútbol.

En cuanto a la lucha por el ascenso, Deportivo Santaní aseguró su regreso al círculo privilegiado. Por el segundo cupo pugnan General Caballero y 12 de Junio de Villa Hayes, que se enfrentan en la última fecha en Alto Paraná, con dos puntos de ventaja para los rojos de Ka’arendy.

Los partidos del día

Tacuary vs. Independiente CG

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Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 19:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Héctor Balbuena.

Paraguarí AC vs. Fernando de la Mora

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Félix Arzamendia y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Cardozo.