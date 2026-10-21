Fútbol de Intermedia
21 de octubre de 2026 - 12:21

Tras el ascenso, San Estanislao palpita con el festejo consagratorio

Nada de "open bus". Los integrantes del plantel del Deportivo Santaní hicieron la caravana sobre el micro interno Tapiracuái.
Nada de "open bus". Los integrantes del plantel del Deportivo Santaní hicieron la caravana sobre el micro interno Tapiracuái.Atilio Galeano

Deportivo Santaní obtuvo el lunes su tercer ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol. Ahora, su afición palpita con la primera conquista del título de la División Intermedia.

Por ABC Color
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La victoria del Deportivo Santaní sobre el 3 de Noviembre del lunes por 2-0, en el estadio del Unión Agrícola, desató una verdadera fiesta en San Estanislao y parte del departamento de San Pedro.

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El club albinegro, fundado en febrero de 2009 para representar a los componentes de la Liga Santaniana, subió a Primera en 2014 y 2017. En ambas oportunidades, el paso al círculo privilegiado se dio como segundo de la División Intermedia. En esta ocasión Santaní quiere el título.

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Los sampedranos lideran con 57 puntos y en la última fecha, visitarán el domingo al descendido Fernando de la Mora, mientras que los otros dos ocupantes del podio, General Caballero de Juan León Mallorquín (56) y 12 de Junio de Villa Hayes (54) lidiarán en Ka’arendy por el segundo ascenso.

Parada para la foto grupal y a seguir. Para los santanianos, fue un lunes de película por el regreso a Primera.
Parada para la foto grupal y a seguir. Para los santanianos, fue un lunes de película por el regreso a Primera.

Las posibilidades campeonables de Santaní son inmejorables. Es por eso que la comunidad de prepara para una excursión a la capital del país para alentar al equipo, que es el más taquillero del circuito y que con seguridad estará arropado por su gente.

El chofer del bus cobró el lunes por un redondo adicional, ya que recorrido se prolongó más de la cuenta.
El chofer del bus cobró el lunes por un redondo adicional, ya que recorrido se prolongó más de la cuenta.

Los comunicadores locales Cristhian Ríos y Atilio Galeano compartieron unas fotos para nuestra publicación de la caravana del ascenso del lunes. Los integrantes del plantel dirigido por Julio César Irrazábal hicieron el recorrido en Tapiracuaineta, el pequeño bus de transporte interno de la empresa Tapiracuái.

Una celebración similar se prepara para el domingo, en caso que Santaní se proclame campeón de la División Intermedia por primera vez.
Una celebración similar se prepara para el domingo, en caso que Santaní se proclame campeón de la División Intermedia por primera vez.