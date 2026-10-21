Tras el ascenso, San Estanislao palpita con el festejo consagratorio

La victoria del Deportivo Santaní sobre el 3 de Noviembre del lunes por 2-0, en el estadio del Unión Agrícola, desató una verdadera fiesta en San Estanislao y parte del departamento de San Pedro.

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El club albinegro, fundado en febrero de 2009 para representar a los componentes de la Liga Santaniana, subió a Primera en 2014 y 2017. En ambas oportunidades, el paso al círculo privilegiado se dio como segundo de la División Intermedia. En esta ocasión Santaní quiere el título.

Los sampedranos lideran con 57 puntos y en la última fecha, visitarán el domingo al descendido Fernando de la Mora, mientras que los otros dos ocupantes del podio, General Caballero de Juan León Mallorquín (56) y 12 de Junio de Villa Hayes (54) lidiarán en Ka’arendy por el segundo ascenso.

Las posibilidades campeonables de Santaní son inmejorables. Es por eso que la comunidad de prepara para una excursión a la capital del país para alentar al equipo, que es el más taquillero del circuito y que con seguridad estará arropado por su gente.

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Los comunicadores locales Cristhian Ríos y Atilio Galeano compartieron unas fotos para nuestra publicación de la caravana del ascenso del lunes. Los integrantes del plantel dirigido por Julio César Irrazábal hicieron el recorrido en Tapiracuaineta, el pequeño bus de transporte interno de la empresa Tapiracuái.