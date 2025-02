Audio VAR: obviaron que Viña no participó

La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol compartió los audios del VAR con relación a jugadas polémicas que se registraron en el Uruguay-Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas.

La principal fue el gol mal anulado a Jonathan Rodríguez, de la Celeste por un fuera e juego. En cancha, el asistente Miguel Roldán ya invalidó el tanto y tras la revisión del VAR, donde estaba Nicolás Gallo, la decisión fue ratificada.

El audio deja en evidencia que desde el VAR no tuvieron en cuenta que Matías Viña, en principio adelantado, no participa de la acción que termina en el gol de su compañero. La revisión termina al encontrar en posición adelanta a Viña, quien no interfiere en el resto de la jugada. A raíz de este error, tanto Gallo como M. Roldán fueron sancionados.

Además compartieron lo debatido en la falta de Matías Vecino sobre Ángel Cardozo Lucena. El juez principal Wilmar Roldán, hermano del asistente, amonestó al uruguayo y tras ver las imágenes mantuvo su postura. Por último también divulgaron lo relacionado con la decisión de no pitar penal por mano de Robert Rojas.