“No pienso generar falsas esperanzas: Lionel Messi se va del Barcelona”

El fair-play financiero de LaLiga impidió la renovación de Lionel Messi con el Barcelona. El club catalán oficializó el jueves la salida del argentino. “No se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”, confirmó el Blaugrana en un comunicado. Este viernes, el presidente Joan Laporta brindó una conferencia para explicar los detalles del tema y puntualizó que en el “Barça comenzamos la era post-Messi”.

“Si lo del fair play sigue cerrado no podemos hacer nada y no tiene sentido continuar. El jugador necesita un tiempo para evaluar las opciones que tiene, que las tiene y hay que respetarlo. Después de dos meses, esto ya no tenía más recorrido y hemos tomado la decisión. Es dolorosa, pero asumimos que esto debe continuar sin Messi. Es una tristeza, pero para nosotros es un reto y lo asumimos como tal”, comentó Laporta en el Auditori 1899 del Camp Nou.

“No pienso generar falsas esperanzas, Messi se va. El jugador tiene otras propuestas y había un tiempo límite en las negociaciones. Por la competición, que la Liga empieza ya y porque el jugador necesita tiempo para tomar una decisión. Llevábamos más de dos meses y esta negociación ha concluido. No podemos inscribir al jugador porque no tenemos margen salarial y no podemos”, continuó el mandatario, que tenía acordado con el futbolista un nuevo vínculo por cinco años.

“Messi ha dado todas las facilidades posibles. Es un momento de desencanto, pero la decisión se toma por el Barça preservando los intereses del club. Siempre hemos salido adelante. Comenzamos la era post-Messi”, culminó Laporta, quien también desveló que la deuda de la entidad blaugrana es de 487 millones de euros. “Las pérdidas previstas eran del orden de los 200 millones de euros, pero finalmente serán de 487 millones. Es mucho”, cerró.