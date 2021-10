Braian Ojeda y el estreno en la Premier League 2 División 2

Braian Ojeda jugó por primera vez con el Nottingham Forest de Inglaterra. El paraguayo, mientras entrenaba con la selección para el combo pasado de las Eliminatorias Sudamericanas, fue anunciado como refuerzo el 31 de agosto, pero hasta el momento no debutó oficialmente en los Reds. Este viernes, el mediocampista de 21 años sumó los primeros minutos en el fútbol inglés: disputó la Premier League 2 División 2 (la segunda categoría de las reservas) con la Sub 23.

Ojeda arrancó de titular y jugó 81 minutos (reemplazado por Dale Taylor) en el empate 1-1 con el Burnley en el City Ground, el estadio del Nottingham. “Hace seis días recién que estoy entrenando con el equipo en sí y por eso aún no me están poniendo. Para ellos es importante la preparación antes. Creo que en la otra semana ya me tendrán en cuenta para los partidos”, manifestó el exOlimpia a ABC. Antes de integrar la plantilla, el jugador realizó 10 días de cuarentena en España.

El estreno de Ojeda sería recién el fin de semana del 16 de octubre (vs. Blackpool de local) ya que los dirigidos por Steve Cooper, quien reemplazó a Chris Hughton, juegan el sábado por la undécima jornada de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. El bicampeón de la Champions League en la década de los setenta, pero que no militan en la Premier League desde la temporada 1998-1999, visitará a Birmingham City (10:00).