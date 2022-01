Las durísimas frases de Alejandro Domínguez por el Mundial bienal

Alejandro Domínguez no escondió la postura de la Confederación Sudamericana de Fútbol con respecto al plan de la FIFA de disputar la Copa del Mundo cada dos años. “Conmebol no va a jugar cada dos años y eso es definitivo... Es un ‘no go’, no hay posibilidad”, comenzó el presidente a The Associated Press. “Nació muerto, se lo hicimos público desde el día uno. No es que recién ahora lo decimos, nos parece una pérdida de tiempo. No está sustentado en nada”, agregó.

“Si uno no tiene equipos europeos y sudamericanos pongo en duda que se pueda lograr esa facturación que se propone... Yo dudo mucho que consigan la plata que proponen”, señaló el titular de la CONMEBOL, que puntualizó que es una posición compartida con la UEFA. “(Aleksander) Ceferin tiene la misma postura”, añadió en referencia al mandatario del organismo europeo. “La unión de Conmebol con UEFA no tiene que ver contra FIFA”, aclaró.

“Más allá de que estamos trabajando en hacer una Nations League juntos, porque no sólo los equipos sudamericanos dejaron de jugar con los europeos sino que también a la inversa. Por eso la importancia de este proyecto entre Sudamérica y Europa”, continúo Domínguez, quien comentó que el ente sudamericano respetará la votación sobre jugar o no el Mundial bienal. “La votación la vamos a respetar, pero eso no significa que va a cambiar nuestra postura”, subrayó.

“La votación no nos obliga a nosotros a jugar un mundial cada dos años, eso no va a ocurrir. No es una negativa contra Gianni Infantino, no es una postura contra Infantino. Simplemente es imposible pensar que podamos tener un mundial cada dos años (…) Mataría a la Copa América. Y la Copa América es una fuente de ingresos muy importante para las asociaciones miembro. No se equipararían si hubiera un mundial cada dos años”, aseguró Domínguez a la agencia internacional.