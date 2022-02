El paraguayo José López abandonó Ucrania e ingresó a Rumania

Buenas noticias para la familia de José Ariel López: el paraguayo salió de Ucrania e ingresó a Rumanía, desde donde partiría a Paraguay. “Sí, es una alegría inmensa, estoy acá en migraciones para pasar oficialmente a Rumania. Fue muy tranquilo el viaje, había en algunos puestos militares y policía, pero nada más, todo muy tranquilo”, reveló el futbolista al Cardinal Deportivo.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, el connacional José Ariel López ha abandonado territorio ucraniano y que, actualmente se encuentra en permanente contacto con el Cónsul argentino y funcionarios diplomáticos”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país en referencia a la salida del oriundo de Acahay del territorio en guerra.

“Gracias a Dios me ayudaron mucho, la señora del hotel en donde estaba y un directivo del club. La gente solidaria me dio un espacio en el bus. El primer día llegué a escuchar las bombas, pero no pasó a mayores. Traté de mantener la calma, ya no había vuelta atrás”, agregó el jugador, que realizaba los trámites migratorios durante la entrevista.

El comunicado del ministerio sobre José Ariel López