Habló Aldair Rodríguez, el futbolista que fracturó a Robert Rojas

El partido estaba por culminar en el Nacional de Lima cuando Aldair Rodríguez perdió la posición con Robert Rojas. El peruano, con el paraguayo cayendo, metió una patada y lesionó de gravedad al defensor de River Plate. El lateral fue asistido por los médicos y fue trasladado a un centro asistencial, donde a través de estudios, confirmaron la fractura de tibia y peroné.

Rojas, quien viajará con el resto del plantel y será operado en Buenos Aires, regresó al hotel de concentración, hasta donde acudió Rodríguez, el responsable de la dolencia del ex Guaraní. El compañero de Édgar Benítez expresó estar “muy triste”, aclaró que “no tuve yo mala intención de ir, fue una disputa de los dos del balón” y señaló que “estoy muy arrepentido”.

“Muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Creo que fue una jugada fortuita. No tuve mala intención de ir, fue una disputa de los dos. Lastimosamente se le engancha el pie y a la jora de forzar el balón, se fractura. Por eso he venido a pedirle disculpas personalmente. Estoy muy arrepentido por la situación”, comentó Rodríguez a ESPN.

💬 "ME SIENTO MUY TRISTE, NO TUVE MALA INTENCIÓN"



— ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 7, 2022

Rodríguez, quien fue expulsado con roja directa, reveló no se percató de la impactante lesión. “No me di cuenta, me quedé muy sorprendido. Estoy muy triste con la situación. Justo hablé con mi señora y le dije ‘no sé en qué momento pasó eso’. Fui a trabar un balón abajo, no alcé mucho el pie ni nada por el estilo”, manifestó el ofensivo de 27 años.

“Lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a estos y por eso he venido aquí a dar la cara y disculparme con él y su familia, que seguramente están muy preocupados por la situación. Le pedí venir a la gente del club para que él sepa que en ningún momento mala intención”, puntualizó el futbolista a la cadena internacional.

— SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2022

“Desearle mucha fuerza, que voy a estar escribiéndole. Me tocó vivir una lesión muy dura hace unos años y estuve a punto de dejar el fútbol por la lesión que tuve. Estoy acá porque a mi me pasó y no sentí las disculpas de la persona con la que tuve el accidente. Y si él me recibe de buena manera, de todas formas estará tratando de disculparme porque no fue de mala intención”, finalizó.