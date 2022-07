Oficial: el París Saint-Germain presentó a Christophe Galtier

El París Saint-Germain tiene nuevo DT: después de la destitución de Mauricio Pochettino, el vigente campeón de la Ligue 1 presentó a Christophe Galtier en el Parque de los Príncipes. El francés de 55 años, que en la temporada anterior dirigía al OGC Niza, también de la Primera División de Francia, firmó un contrato por dos temporadas.

“Estoy emocionado y orgulloso”, expresó Galtier, quien llegó al acto de anuncio oficial en compañía del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. “Mido con precisión la responsabilidad que se me ha dado, que el PSG viva una gran temporada. Me he preparado para ello. Si he aceptado estas responsabilidades, es que soy capaz de afrontarlas”, añadió.

Entre las frases resaltantes de Galtier está el deseo de que Neymar continúe. “Evidentemente, deseo que Neymar se quede, ya que cuando tienes jugadores de clase mundial es mejor tenerlos contigo que en contra”, mencionó sobre el brasileño, que según los medios franceses, recibió la comunicación de Al-Khelaifi de que no sería tenido en cuenta para el 2022-2023.

“Ningún jugador estará por encima de lo que debe ser el grupo y la posición del grupo”, agregó Galtier. “Estoy decidido a hacer que este equipo sea muy sólido, exigente, determinado, para hacer la mejor temporada posible. Si hubiera, desgraciadamente, jugadores que se salen de esas directrices, a partir del momento en que se salgan, serán apartados”, avisó.