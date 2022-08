Así fue el golazo de Julio Enciso para el Sub 21 del Brighton

Julio Enciso volvió a jugar en la Sub 21 del Brighton & Hove Albion, pero esta vez, el atacante de 18 años no solo disputó los noventa minutos como el fin de semana pasada sino que, convirtió en el empate 1-1 con el Liverpool por la segunda jornada de la Premier League 2, el campeonato de la categoría, que es la División Reserva del fútbol paraguayo.

Enciso, quien forma parte del plantel principal, cada vez que no integre la nómina de convocados de Graham Potter para los partidos de la Premier League, será parte de la plantilla juvenil para mantener el ritmo de competencia. “Jugó un partido con la Sub 21 porque me parecía importante para que tenga una idea de cómo es el fútbol en este país”, mencionó el DT.

