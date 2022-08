Julio Enciso continúa sin debutar en la Premier League, pero suma dos presentaciones en la Premier League 2, el campeonato de la Sub 21. Y este fin de semana, el paraguayo no solo disputó los noventa minutos sino que también convirtió: el ex Libertad anotó el 1-0 parcial del Brighton & Hove Albion sobre el Liverpool después de una definición de emboquillada.

A pesar del tanto, que fue a cuatro minutos del cierre del partido, las Gaviotas no aguantaron la diferencia y sobre el final recibieron el 1-1. De todas maneras, volver a disputar todo el encuentro y marcar por primera vez fueron muy importantes para Enciso, quien forma parte del plantel principal, pero que cada vez no integre la nómina de Graham Potter, estará en la categoría.

Lea más: Brighton empató con Liverpool con el gol de Julio Enciso

“Feliz de convertir, todo esfuerzo tiene su premio. Seguro de que vendrán más alegrías”, escribió Enciso en Instagram luego del tanto ante los Reds. El atacante de 18 años seguirá esperando por el llamado de Potter para el estreno en la primera división del fútbol inglés. En la próxima fecha, el conjunto de la ciudad de Brighton será visitante del West Ham (domingo, 9:00) en Londres.