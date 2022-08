Casemiro y Manchester United tiene un acuerdo por el contrato

Casemiro y el Manchester United llegaron a un acuerdo contractual: el brasileño será refuerzo de los Diablos Rojos, que perdieron los dos primeros partidos de la Premier League 2022-2023. La operación del club inglés con el Real Madrid para la adquisición del mediocampista sería por unos 60 millones de euros, reveló el diario británico Evening Standard.

Lea más: Ancelotti anunció que Casemiro jugará en el Manchester United

Desde el United señalaron al medio de la entidad intensificó los contactos con Casemiro para finalizar el traspaso antes del partido del lunes contra el Liverpool. No obstante, advierten de que el futbolista no estaría a disposición porque no contaría aún con el permiso de trabajo, un trámite de las autoridades británicas, en virtud de la nueva situación del país tras el Brexit.

El Evening Standard aseguró que Carlo Ancelotti “no está preocupado” por la posible salida de Casemiro ya que el Merengue incorporó a jóvenes talentos como los franceses Eduardo Camavinga (en 2021) y Aurelien Tchouameni (en este mercado de pases). En contrapartida, el brasileño sería un importante refuerzo para Erik ten Hag.

El entrenador neerlandés no logró convencer a Frenkie de Jong para que abandone el Barcelona, al tiempo que perdió a Nemanja Matic. Los responsables del Manchester United consideran que esta debilidad en el mediocampo contribuyó al mal comienzo en el certamen de liga, en la que perdió contra el Brighton de Julio Enciso (1-2) y el Brentford (0-4).