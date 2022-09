Blas Armoa, en la historia de Tigre

Blas Armoa se convirtió en el segundo paraguayo en marcar goles en tres partidos consecutivos para Tigre, después de Néstor Ayala.

“Wanchope” Ayala lo logró en el 2007: 2 goles vs. River (4-1); 1 vs. Estudiantes (2-2); 1 vs. Racing (3-2).

Armoa lo consiguió en este 2022: 1 gol vs. Godoy Cruz (1-1); 1 vs. Vélez (2-0); 1 vs. Gimnasia (1-0).

Tanto Armoa como Ayala jugaron en Sportivo Luqueño antes de pasar al club argentino.

El último paraguayo en haber anotado para Tigre antes de Armoa fue Federico Santander: ante Arsenal, el 27 de mayo de 2013. Fuente: @TigreDatos.