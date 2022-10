“Contento” y “Ambicioso”: Miguel Almirón y su gran momento con el Newcastle

Miguel Almirón habló para la página oficial del Newcastle en la previa del duelo ante el Manchester United, este domingo a las 10:00 (hora paraguaya) por la jornada 11 de la Premier League. El futbolista de 28 años, que lleva cuatro goles en la temporada, dio detalles sobre su actualidad, su futuro y ya palpitó el duelo ante los ‘Red Devil’s’.

Feliz por los goles

“Estamos muy feliz por la temporada que estamos teniendo, venimos de una victoria muy buena, eso se debe al buen entrenamiento y la pretemporada. Debemos seguir por ese camino para poder mejorar, el grupo está muy unido y eso se refleja en el campo de juego”.

“Estoy muy feliz porque se me están dando los goles, los necesitaba mucho para la confianza. El entrenador, los compañeros y el cuerpo técnico me ayudan mucho. Me siento muy bien, cómodo y confiable dentro del campo”.

Un cambio en el equipo

“El equipo cambió mucho en todo sentido, ahora estoy jugando más cerca del arco y el equipo tiene más posesión, somos más ofensivos y eso me facilita mucho a mí y a mis compañeros. El entrenador desde que llegó nos inculcó mucho individualmente, es muy motivador, siempre está encima de nosotros para que mejoremos”.

“Estamos siendo más ambiciosos, tenemos jugadores para apuntar a algo más importante, pero es muy temprano y tenemos que seguir trabajando”.

“Creo que Newcastle es un club muy grande y con este proyecto que se viene en el futuro, creo que va a ser mejor y va a dar mucha alegría a los fans”.

El futuro y el momento

“No sé, pero estoy muy contento. Me siento como en casa, mi familia está contenta en la ciudad. Estoy muy feliz con los fans y la gente, que desde el primer día me apoyaron. No pienso en eso ahora (futuro), estoy tratando de disfrutar del momento”.

La previa del duelo ante el United

“El resultado positivo será ganar, pero iremos a tratar de hacer nuestro juego. Sabemos que el United es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero bueno trataremos de hacer lo nuestro y tratar de lograr la victoria”.

El equipo de Eddie Howe se ubica parcialmente en la sexta posición del torneo con 14 puntos y un invicto de cuatro partidos, a un solo punto de la clasificación a la Europa League.