Tévez renuncia como DT de Rosario Central

Tras cinco meses de gestión en una campaña con altibajos, el ‘Apache’ Tevez anunció en rueda de prensa su decisión de alejarse de Rosario Central y señaló que “lo mejor que puedo hacer es dar un paso al costado. Me parece lo más conveniente”.

Lea más: River Plate conversó con Demichelis para sustituir a Gallardo, según prensa

Tevez argumentó que su salida del club se debe a las elecciones de autoridades que se harán en Central el 18 de diciembre próximo.

“Si las elecciones son en diciembre, yo no puedo meterme a armar un equipo nuevo, porque si la oposición gana, no puedo estorbar con el mercado nuevo de pases. Nos agarra a todos en el medio. Si tiran (pasan) las elecciones para el año que viene, estamos con la gente enojada, no pudiendo votar, mal predispuesta y yendo a la cancha a putear (insultar)” , dijo Tévez.

“No quiero ser un obstáculo para Central. Yo no soy de la casa (del club). Se hace muy difícil. Las elecciones debieron hacerse hace un mes y se pasaron para diciembre. Lo más conveniente me parece es dar un paso al costado. Gracias por bancarme (apoyarme) estos meses” , agregó.

* Sus números en Central. El ‘Apache’ le puso fin así su primera experiencia como director técnico, con un balance de 6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas en 24 encuentros, y con Rosario Central ubicado en el vigésimo escalón entre 28 clubes en la Liga.

* Carrera como jugador. Surgido en Boca Juniors, T+evez, de 36 años, tuvo como jugador una destacada trayectoria, con títulos en el club xeneize, en Corinthians, Manchester United, Manchester City y Juventus. Entre sus logros destacan una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental con Boca (2003) , el oro olímpico en fútbol en los Juegos de Atenas-2004, y la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Clubes con Manchester United, en 2008.