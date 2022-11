Gustavo Gómez, el extranjero más campeón con Palmeiras

Palmeiras recibió la noche del miércoles el trofeo de campeón brasileño 2022, tras la victoria 2-1 ante América Mineiro por la penúltima fecha del Liga brasileña.

El capitán Gustavo Gómez tuvo el honor de levantar una copa por tercera vez este año, y así el defensor paraguayo se convirtió en el extranjero con más títulos en la historia del club paulista.

Otras marcas impuestas por Gómez en Brasil.

* Tercer lugar en la lista de los mejores defensas de la historia del club, con 28 goles, solo por detrás de Loschiavo (32) y Luis Pereira (36), Gómez hizo los honores de un verdadero capitán y levantó el trofeo.

* Esta fue la 5ª copa levantada por el jugador en el total de sus 8 títulos que ha ganado para el club desde que llegó en 2018.

* Gómez igualó a los ídolos Junqueira (años 30 y 40) y Jair Rosa Pinto (años 40 y 50) como el tercer jugador que más títulos capitaneó al Verdão en toda la historia, solo por detrás de César Sampaio (capitán en seis conquistas de Palmeiras) y el líder Ademir da Guia (con siete copas levantadas).

* Los trofeos levantados por el paraguayo anteriormente como capitán del equipo fueron la Libertadores 2020 y 2021, la Recopa Sudamericana 2022 y el Campeonato Paulista 2022. Los otros tres títulos del jugador en el Palmeiras fueron el Brasileirão de 2018 (Bruno Henrique fue el capitán y levantó el trofeo); además de la Paulista y la Copa do Brasil 2020 (ambas capitaneadas por Felipe Melo).

* Y en el total de sus ocho títulos, ya aparece como el extranjero con más títulos en la historia del Palmeiras (seguido del también paraguayo Chiqui Arce, con cinco), y entre jugadores de cualquier nacionalidad, está en 9ª posición (Junqueira y Ademir da Guia, con 12, son los plusmarquistas).

* Gómez también es el atleta ‘importado’ que más ganó en la historia del Palmeiras (132), superando al chileno Valdivia, con 122). Es el 3ro que más jugó (217 partidos), solo por detrás de Arce y Valdivia (241) y 11º con más goles (28, solo por detrás del argentino Hernán Barcos y el colombiano Muñoz, ambos con 31).

* Con los nueve goles anotados en este 2022, se convirtió en el defensa que más goles marcó para el Palmeiras en una sola edición del Brasileirao, seguido de Daniel, que hizo siete en 2005.

Gómez, en el equipo ideal del Brasileirao 2022

El delantero argentino Germán Cano, el defensa paraguayo Gustavo Gómez y los uruguayos Joaquín Piquerez, lateral, y Giorgian de Arrascaeta, creativo, fueron incluidos en el once ideal de la Liga 2022 por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) .

El once ideal del Campeonato Brasileño, que concluye el domingo con Palmeiras coronado como campeón con tres jornadas de anticipación, fue anunciado este lunes por el órgano rector del fútbol local, que también eligió a Gustavo Scarpa como el mejor jugador del torneo y a Endrick como la revelación, ambos del conjunto paulista.

Los mejores fueron escogidos a partir de una encuesta que la CBF realizó entre los técnicos y capitanes de los veinte clubes que disputaron el Campeonato Brasileño de primera división y entre un centenar de periodistas deportivos.

Palmeiras, el club con mayor número de títulos en la Liga, con once incluyendo el de este año, no sólo dominó la lista con seis jugadores en el once ideal y contó con el mejor jugador del torneo y la revelación, sino que también aportó el mejor técnico, el portugués Abel Ferreira.

Los mejores del Campeonato Brasileño 2022:

Portero: Weverton (Palmeiras) .

Defensa: Marcos Rocha (Palmeiras) , Gustavo Gómez (Palmeiras) , Murilo (Palmeiras) y Joaquín Piquerez (Palmeiras) .

Centrocampistas: André (Fluminense) , Joao Gomes (Flamengo) , Gustavo Scarpa (Palmeiras) y Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) .

Delanteros: Germán Cano (Fluminense) y Pedro Raul (Goiás) .

Mejor jugador: Gustavo Scarpa (Palmeiras) .

Revelación: Endrick (Palmeiras) .

Mejor técnico: Abel Ferreira (Palmeiras)