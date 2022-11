Hazard y “la última oportunidad” de esta generación belga en el Mundial

“Estábamos en el pico de nuestra forma en 2018. Ahora yo juego un poco menos, Romelu Lukaku está lesionado, la defensa es un poco más mayor, pero estamos aquí para mostrar que la gente puede contar con Bélgica” , explicó el atacante de los Diablos Rojos (31 años) en una conferencia de prensa en Tubize (en el sur de Bruselas) .

“Es posible que para varios jugadores esta sea su última gran competición. Hay que darlo todo” , añadió sobre la generación actual de belgas, a menudo llamada de oro, que logró el tercer puesto en el pasado Mundial.

Ante la falta de minutos que sufre en el Real Madrid, Hazard avisó que “no se ha convertido en un jugador nulo en dos o tres años” .

“Por lo que he hecho en los últimos dos años, no merezco estar en el campo, pero por lo que he hecho en los últimos 15 años, me lo merezco. Comprendo que la gente dude, pero depende de mí demostrar que se equivocan. Yo no tengo dudas” , aseguró.

En la fase de grupos del Mundial, Bélgica se enfrentará a Canadá (23 de noviembre) , Marruecos (27 de noviembre) y Croacia (1 de diciembre) .