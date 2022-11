Bélgica sufrió, pero pudo ganar a Canadá

Michy Batshuayi, sustituto en el ataque del actualmente lesionado Romelu Lukaku, consiguió en el minuto 44 el único tanto de la noche en el estadio Ahmad Bin Ali. Este resultado, deja a Bélgica como líder en solitario del grupo F, con 3 puntos, por delante de Croacia y Marruecos, que empataron 0-0 también este miércoles. Canadá cierra la clasificación tras esta primera jornada, a cero.

“Ganar un partido del Mundial cuando juegas mal no es algo que consigas por casualidad. Hemos defendido muy bien y tuvimos un arquero que brilló” , declaró el entrenador español de los belgas, Roberto Martínez.

Sobre el papel, el equipo europeo, número dos de la clasificación FIFA, era el claro favorito, pero los canadienses, 41º del ranking, sorprendieron ya desde el principio generando más peligro y llegaron a desperdiciar un penal.

Courtois, mejor arquero del pasado Mundial de Rusia-2018, se reencontró con el torneo deteniendo esa pena máxima ante Alphonso Davies en el minuto 11.

Davies desperdiciaba la ocasión de convertirse en el primer goleador de la historia de Canadá en un Mundial, un torneo al que volvía este miércoles después de 36 años. En su única anterior participación, México-1986, el equipo norteamericano fue eliminado en la fase de grupos con tres derrotas y sin marcar ningún gol.

La síntesis

Grupo F (1ª fecha). Estadio: Al-Rayyan. Espectadores: 40.432. Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia).

Bélgica: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Jan Vertonghen y Leander Dendoncker; Yannick Ferreira-Carrasco (46′ Thomas Meunier), Youri Tielemans (46′ Amadou Onana), Axel Witsel y Timothy Castagne; Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi (78′ Loïs Openda) y Eden Hazard (62′ Leandro Trossard). DT: Roberto Martínez (España).

Canadá: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitória y Kamal Miller; Richie Laryea (74′ Sam Adekugbe), Atiba Hutchinson (58′ Ismael Kone) y Alphonso Davies; Stephen Eustáquio (81′ Jonathan Osorio), David Hoilett (58′ Cyle Larin), Tajon Buchanan (81′ Liam Millar) y Jonathan David. DT: John Herdman.

Gol: 44′ Michy Batshuayi (B). Nota: 11′ Thibaut Courtois (B) le paró un penal a Alphonso Davies (C).

Amonestados: 9′ Ferreira-Carrasco, 53′ Meunier, 56′ Onana (B); 81′ Davies, 83′ Johnston (C).

Bélgica, con racha invicta

* Bélgica, con su triunfo de ayer 1-0 ante Canadá, suma 8 partidos ganando en forma consecutiva en fase de grupos de la Copa del Mundo. Iguala la racha de Brasil (tuvo 2 rachas, en 1986-1994 y 2002-2010).

* Thibaut Courtois detuvo ayer ante Canadá su 5° penal en 2022. Los otros: vs. Valencia (08-01), vs Athletic (16-01), vs. París SG (15-02), vs Celtic (02-11).

* El canadiense Atiba Hutchinson (39 años, 288 días) es el jugador de campo más veterano en jugar un partido de un Mundial desde el delantero camerunés Roger Milla (42 años, 30 días), en USA 1994.

Canadá, sin gol

Canadá no ha marcado un solo gol en sus 4 primeros partidos en la Copa del Mundo. En México 86 perdió sus tres partidos de fase de grupos: ante Franca (1-0), Hungría (2-0) y Unión Soviética (2-0).

* Solo hay dos precedentes: Bolivia llegó a 5 partidos entre 1930 y 1994. Grecia alcanzó 4 partidos entre 1994 y 2010.