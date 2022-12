Francia avanza con un deslumbrante Mbappé

En el último suspiro de una primera parte en la que Polonia ofreció más resistencia de la esperada, Mbappé asistió a Olivier Giroud, que abrió el marcador y se convirtió en el máximo goleador de los ‘Bleus’, y después anotó dos goles casi calcados para sentenciar el duelo (74 y 90+1′).

La estrella polaca Robert Lewandowski salvó el honor de su selección al transformar un penal en el descuento, que tuvo que repetir después de fallar un primer intento, porque se había adelantado el golero francés.

Los “Bleus” del DT Didier Deschamps revalidaron su condición de candidato a revalidar su título al avanzar por novena vez a cuartos de final de una Copa del Mundo al cabo de dieciséis participaciones.

Francia volvió a mostrar su mejor versión luego de la caída por 1-0 ante Túnez en la tercera y última fecha del Grupo D. Deschamps presentó una alineación alternativa ante Túnez porque ya había asegurado por anticipado su presencia en octavos de final, y esa decisión le costó el invicto a Francia en Qatar 2022.

Mbappé: “Este Mundial es mi obsesión”

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos”, dijo el delantero del PSG, elegido mejor jugador del partido.

Mbappé señaló que el fin no está en ser elegido el mejor jugador del Mundial: “El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es todo secundario”.