Fernando Santos: “No me gustó nada el gesto de Cristiano”

El técnico de Portugal relevó al ex delantero del Manchester United en el minuto 65 del juego, en el que Portugal acabó derrotado por 2-1. Visiblemente descontento después del cambio, ‘CR7′ dijo después que su enfado era debido a una discusión con un futbolista rival.

“Yo no sé nada de lo que pasó en el campo, solo le vi discutir con un coreano. No quiero hablar más de eso, sino del partido de mañana” , declaró Fernando Santos en referencia al duelo de octavos de final del martes ante Suiza.

“Pero vi las imágenes y no me gustó en absoluto. Realmente no me gustó en absoluto. Estas historias hay que resolverlas internamente y eso es lo que se ha hecho. Se acabó el asunto” , zanjó.

El técnico no quiso comentar los reportes periodísticos del lunes que sitúan a Ronaldo, actualmente sin equipo, en la liga de Arabia Saudita para jugar a partir de enero con el Al-Nassr.

“No he hablado con él de un traspaso. No conocía esta oferta en Arabia Saudita, acabo de enterarme. Es una decisión que le corresponde a él” , señaló Santos. “Estamos centrados en el Mundial y en el partido, y él también” .

La presencia de Ronaldo, de 37 años, en el once inicial es un tema controvertido entre los aficionados portugueses, pero Santos aseguró que no le presta atención a ese debate ni a encuestas aparecidas en medios a favor de su suplencia.