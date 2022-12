Louis Van Gaal quiere revancha contra Argentina

Entonces, Argentina superó en los lanzamientos de penaltis al conjunto neerlandés, en semifinales, y disputó la final que ganó Alemania. Van Gaal no lo olvida.

“Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha " , dijo el preparador neerlandés de 71 años.

Louis Van Gaal vive su tercera etapa como seleccionador neerlandés. Lleva diecinueve encuentros seguidos sin perder. Ahora aspira a realizar un buen papel antes de dejar el cargo de nuevo.

“En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca " , indicó. El seleccionador oranje, que sustituyó en verano del 2021 a Frank De Boer, recalcó que asumió el cargo en la selección " por el interés del fútbol neerlandés. Nunca puedes decir nunca pero no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa " .

Días atrás Van Gaal señaló que su equipo puede ser en Qatar 2022 campeón del mundo. “Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado " , subrayó.