Otro periodista muerto durante el Mundial de Qatar

La víctima fue identificada como Khaled Al-Mussllam, un reportero gráfico qatarí que trabajaba para la cadena Al-Kass, que dio a conocer la noticia.

“Todos en esta emisora lloramos hoy la muerte de Khaled Al-Musallam”, informó en la red social Twitter, mientras que el portal “Gulf Times” destacó que el reportero “falleció imprevistamente mientras trabajaba en la Copa del Mundo”.

La muerte de Grant Wahl

Eric Wahl, hermano del periodista estadounidense Grant Wahl, que falleció el viernes mientras cubría el Mundial de Qatar 2022, se desdijo este domingo de sus sospechas de que fue asesinado y confió en que el Gobierno estadounidense le ayude a tener respuestas sobre la causa de su muerte.

”En cuanto me enteré de su muerte lo primero que pensé es que había sido asesinado. Me basé en cosas que G dijo las dos últimas veces que hablé con él. Pero obviamente no sé nada seguro” , señaló en Twitter.

Eric Wahl afirmó en Instagram que su hermano estaba sano, que recibió amenazas de muerte y que él no creía que " simplemente " hubiera muerto, sino que en su opinión fue asesinado.

La FIFA le rindió un homenaje

La FIFA rindió el sábado un emotivo homenaje 15 minutos antes de que diera comienzo el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia al periodista estadounidense Grant Wahl, fallecido a los 48 años mientras cubría la información del partido Países Bajos-Argentina del viernes.

Una foto suya durante el homenaje que le hizo el propio organismo, junto a otros periodistas, al cubrir la que estaba siendo su octava Copa del Mundo se mostró en las pantallas del estadio de Al Khor, y tanto los asistentes como los periodistas presentes dedicaron un aplauso en su memoria.

Grant Wahl, reputado periodista estadounidense " cayó enfermo en la tribuna de prensa " y recibió " inmediatamente tratamiento médico de urgencia " , según informó durante la mañana de este sábado el Comité Supremo para la Entrega y el Legado (SC)