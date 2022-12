Júnior Alonso retorna al Krasnodar de Rusia

El defensor paraguayo fue jugador del Mineiro hasta finales de 2021, cuando el campeón brasileño de ese año lo transfirió al Krasnodar por 8,5 millones de dólares, pero regresó al club de Belo Horizonte en marzo de este año luego de que la FIFA autorizara la cesión temporal de jugadores de los clubes afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania.

” Hoy finaliza nuestra aventura y me toca despedirme de ustedes, atleticanos. Dos años y medio de muchas alegrías, momentos buenos y no tan buenos, y tristezas. Me voy feliz porque pude ser parte del crecimiento del club " , afirmó el paraguayo en una publicación en su cuenta en Instagram al anunciar el fin del acuerdo que le permitió permanecer provisionalmente en el equipo brasileño en 2022.

Júnior Alonso destacó en su mensaje los títulos que alcanzó como jugador del Atlético Mineiro, entre los cuales los del Campeonato Brasileño y de la Copa de Brasil de 2021, así como los del Campeonato Mineiro (regional del estado de Minas Gerais) de 2020, 2021 y 2022.

Y se despidió agradeciendo a " todos los funcionarios del club, que siempre " le han tratado de la " mejor manera " , así como a sus compañeros que " han sido parte de esta aventura, a los entrenadores y comisión directiva por su gran labor " , y también los hinchas, " por su apoyo " . En sus dos etapas como jugador del Atlético Mineiro, el zaguero disputó 132 partidos y anotó dos goles.

* La Liga rusa se reanudará el 4 de marzo. Tras 17 fechas, el Krasnodar marcha 8° en la tabla con 25 puntos, muy distante del líder Zenit (42 pts).