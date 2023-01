Conmebol incrementa premios en sus torneos

La Copa Libertadores, que es la competencia más importante de la región a nivel de clubes, repartirá 207.800.000 dólares, por lo que tendrá un 21 por ciento de aumento, con la novedad del abono adicional por partidos ganados en la fase de grupos. La escala:

Fase 1: US$ 400.000. Fase 2: US$ 500.000. Fase 3: US$ 600.000. Fase de grupos: US$ 3.000.000. Mérito deportivo (por partido ganado en esta etapa): US$ 300.000. Octavos de final: US$ 1.250.000. Cuartos: US$ 1.700.000. Semifinal: US$ 2.300.000. Subcampeón: US$ 7.000.000. Campeón: US$ 18.000.000.