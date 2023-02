Darío Lezcano fue presentado en Colo Colo: “Vengo a trabajar duro”

Darío Lezcano fue oficialmente presentado en Colo Colo de Chile este lunes, con un compromiso contractual por los siguientes dos años. El delantero paraguayo de 32 años llega al ‘Cacique’ proveniente del Juárez de México, club en el que estuvo desde el 2019.

Con la presencia del presidente, Alfredo Stohwing, y el gerente deportivo, Daniel Morón, se realizó la conferencia de prensa y la presentación del hombre que arrancó su carrera en el Sportivo Trinidense.

“Vengo a trabajar duro, escuchar lo que el técnico me pida y dar lo mejor de mí. Quiero salir campeón, para eso vine. Estoy en un club grande y esa es la meta”, aseveró Lezcano.

“Es un sueño jugar Copa Libertadores, en Sudamérica se habla mucho de ella. Primero debo hacer las cosas bien acá en Colo Colo”, añadió.

Sobre uno de los factores que lo llevó a tomar la decisión, el seleccionado paraguayo expresó: “Justo Villar me llamó y me dijo que no tenía que pensarlo dos veces, porque es un club grande”, haciendo mención al ex portero de la Selección Paraguaya y de los ‘Albos’.

Colo Colo será el séptimo club en la carrera de Lezcano, que dio sus primeros pasos en el ‘Triki’ de nuestro país, luego pasó al FC Wil de Suiza, país en el que también militó en Thun y Luzern. Llegó a la Bundesliga en 2016 para jugar por el Ingolstadt y últimamente estuvo en Juárez.