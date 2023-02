Ancelotti y Brasil niegan supuesto acuerdo para dirigir a la Canarinha

La insistencia de la selección brasileña en que el italiano Carlo Ancelotti sea el nuevo seleccionador tras la salida de Tité, provocó que el actual entrenador del Real Madrid recordase que tiene contrato con el club español hasta junio de 2024.

Lea más: La UEFA dona 200.000 euros para las víctimas de los terremotos en Turquía y Siria

Ancelotti fue preguntado en vísperas de la final del Mundial de Clubes en Rabat por un medio brasileño, que le trasladó unas palabras del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, en las que admite que no hay problema en esperar a que acabe la temporada por esperar a conocer el futuro del técnico italiano.

" No me he enterado de estas cosas, mi situación es bastante clara, yo tengo contrato hasta 2024 " , respondió de forma breve sin querer desviar la atención de su presente y de la preparación de la final del Mundial de Clubes que mide al Real Madrid con Al Hilal.

No es la primera ocasión que Ancelotti es preguntado por la selección brasileña. La primera, el pasado 29 de diciembre, cuando negó contactos con CBF.

CBF niega acuerdo con Ancelotti

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) negó este viernes haber alcanzado un acuerdo con el entrenador italiano Carlo Ancelotti, actualmente al mando del Real Madrid, para que dirija a la ‘Seleção’ auriverde.

La entidad rectora del fútbol local desmintió versiones de medios brasileños que hablaban de un pacto con Ancelotti, de 63 años, para que asumiera el cargo una vez terminara la temporada europea con los ‘merengues’ a mitad de año.

“Esa noticia no procede” , afirmó la CBF en un corto comunicado. “El asunto (del nuevo entrenador) es tratado de forma transparente y el técnico escogido será anunciado en el momento oportuno” , acotó.