Mancini elogia al argentino Retegui por aceptar jugar con Italia

“Llamé a Retegui porque nos faltan jugadores que marquen goles”, explicó Mancini sobre el delantero de Tigre, de 23 años y quien aceptó inmediatamente la convocatoria del DT “azzurro”.

“Aún es un jugador joven, puede mejorar, es una esperanza. Pensamos que dudaba, pero inmediatamente respondió que sí”, celebró Mancini sobre Retegui, que tiene pasaporte italiano gracias a su abuelo materno originario de Canicattí y cuyo pase es propiedad de Boca Júniors.

“Para mi hijo y también para mí es un honor esta convocatoria de la selección italiana. Estaba en la selección juvenil de Argentina, pero cuando llegó la llamada de Mancini inmediatamente dijo que sí”, relató Carlos Retegui, padre del delantero autor de 6 goles en 8 partidos con Tigre durante 2023. (Fuente: Ansa)

Scaloni sobre Retegui

A Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, preguntaron ayer sobre la convocatoria de Retegui a Italia: “Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie. Cuando uno no está convencido o no cree que es el momento, no tiene sentido cortar una trayectoria. Hoy tenemos chicos que están muy bien en esa posición, ya veremos si le pegué o no”.