Klopp no piensa renunciar en Liverpool

El alemán, que llegó al Liverpool en octubre de 2015, se enfrenta a una temporada en blanco en la que lo único que le queda por delante es intentar alcanzar la cuarta plaza en la Premier League, que ahora mismo está a ocho puntos de distancia con once partidos por disputar.

“Soy consciente de que si sigo aquí es por el pasado y no por lo que hemos hecho esta temporada “, dijo Klopp este lunes en rueda de prensa al ser preguntado sobre el elevado número de técnicos despedidos en la Premier League. “Si esta fuera mi primera temporada, quizás sería distinto " .

El mal año, junto al tiempo que Klopp lleva ya en Liverpool y el desgaste que ello conlleva, ha provocado rumores sobre su posible marca a final de temporada.

" Estoy comprometido al 100 %. No hay dudas sobre ello. Tenemos que solucionar esta situación. No podemos jugar como hemos estado jugando, no está permitido. Estoy decepcionado, pero ya ha ocurrido y ahora hay que encontrar una salida y en eso estamos trabajando " , manifestó Klopp, que este martes se enfrentará al Chelsea de Bruno Saltor en Stamford Bridge.

Partidos aplazados

Programa de partidos aplazados de la Premier League a regularizarse entre hoy y mañana.

Hoy: 14:45 Leeds-Nottingham (ESPN3); 14:45 Bournemouth-Brighton; Leicester- Aston Villa; 15:00 Chelsea-Liverpool (ESPN2).

Mañana: 15:00 West Ham-Newcastle (ESPN2); 15:00 Manchester United-Brentford.

* Posiciones: Arsenal 72, Man. City 64, Newcastle 50, Tottenham 50, Man. United 50, Brighton 43, Brentford 43, Liverpool 42, Aston Villa 41, Fulham 39, Chelsea 38.

Tottenham desplaza al Manchester United

En su primera salida sin Antonio Conte, el Tottenham rescató un punto en su visita al Everton (15º) que le permite acceder al Top-4 en detrimento del Manchester United, que cuenta no obstante con dos partidos menos.

El capitán Harry Kane, de penal, adelantó a los Spurs pasada la hora de juego (68) , pero Michael Keane, de soberbio disparo, igualó sobre la bocina, un premio merecido para los Toffees (90) .

Gracias al punto, el Tottenham se coloca cuarto, pero se deja dos puntos valiosos en la carrera por clasificarse para la próxima Liga de Campeones: descartando a los dos primeros clasificados, Arsenal y Manchester City, escapados, Newcastle, Tottenham y United cuentan los tres con 50 puntos, aunque los Spurs tienen dos encuentros más que sus dos rivales.