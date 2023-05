Julio Enciso, en ABC TV: la experiencia en el Brighton y la anécdota antes del debut

Julio Enciso le abrió las puertas de su hogar a ABC TV y mantuvo una amena charla exclusiva con el Cardinal Deportivo, revelando su experiencia en el Brighton de Inglaterra en lo que fue una Premier League histórica para el club.

El joven de 19 años fue nominado este miércoles por la propia Premier al “mejor gol de la temporada”, por el tanto anotado ante el Manchester City. “Me pone muy contento de que la Premier me pueda reconocer. No busco todavía ganar eso, yo quería primordialmente jugar, quería mostrarse y ser titular. Gracias a Dios se me fue dando”, expresó.

“Yo creo que eso se gana con entrenamiento (ritmo), ganando minutos. No es fácil. Hay muchos jugadores muy buenos. Gracias a Dios a mí se me está dando muy poco”, añadió sobre su adaptación a la élite del fútbol mundial.

Lea más: La Premier League nominó a Miguel Almirón y a Julio Enciso para el “Gol de la temporada”

El Suda-Brighton

“El grupo de sudamericanos es muy importante, me tocó tener como compañeros a unos cracks, eso ayuda a que el plantel sea unido. Gracias a Dios esta temporada fue muy increíble para nosotros”, comentó, sobre la gran relación que mantiene con jugadores como Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo y Alexis Mac Allister.

“Me va a poner triste si se van”, añadió sobre los dos últimos, antes de mencionar que le “gustaría utilizar la 10 del equipo”, en caso de que quede vacante. “Yo con el 20 hice mi sueño, pero si me toca la oportunidad me pondría muy contento. El número 11 también, porque ese uso en la selección”.

La anécdota antes del debut

“Ese día me fui a casa muy feliz, un día tan ansiado como lo soñaba. Tuve un pequeño roce con un compañero (Billy Gilmour), pasó solamente ahí en la calentura. Ahí el profe me agarró y dijo que me iba a dar la oportunidad y yo me puse contento. Me dijo que esté tranquilo, que ellos me iban a apoyar siempre en todo”, contó el ex Libertad, sobre cómo se dio su primera convocatoria, que fue para el partido del 29 de octubre del 2022 ante el Chelsea.