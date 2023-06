Sudamericana: Newell’s, Millonarios, Guaraní y tres brasileños por el pase a octavos

El Newell’s argentino, con los paraguayos Jorge Recalde y Gustavo Velázquez, visita esta noche al Santos de Brasil, en partido de la 5ª y penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023, en el que deberá ganar para asegurar el boleto a octavos .

* Solo los ganadores de los ocho grupos de la Sudamericana acceden en forma directa a octavos de final. Mientras tanto, los segundos disputarán un repechaje con los ocho terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores por los ocho cupos restantes en octavos de la Sudamericana.

-Programa de partidos para hoy:

18:00 Grupo H: Estudiantes de Mérida vs. Fortaleza, en Mérida (ESPN3). Posiciones: Fortaleza 12, Palestino 7, San Lorenzo 4, Estudiantes Mérida 0.

18:00 Grupo F: Peñarol vs. Defensa y Justicia, en Montevideo (ESPN).

20:00 Grupo F: América Mineiro vs. Millonarios, en Belo Horizonte (ESPN2). Posiciones: Millonarios 10, Defensa 9, América Mineiro 4, Peñarol 0.

20:00 Grupo D: Tigre vs. Puerto Cabello, en Buenos Aires. Pos: Sao Paulo 10, Tigre 7, Tolima 5, Puerto Cabello 0.

20:30 Grupo E: Santos vs. Newell’s, en Santos (Tigo3). Posiciones: Newell’s 12, Audax 7, Santos 4, Blooming 0.

22:00 Grupo A: Liga de Quito vs. Botafogo, en Quito (Tigo+). Posiciones: Botafogo 8, Liga Quito 8, Magallanes 3, César Vallejo 1.

Para el miércoles

20:00 Grupo E: Blooming vs. Audax Italiano, en Santa Cruz (Tigo Sports). Árbitro: Juan Andrade (Ecu).

20:00 Grupo C: Estudiantes LP vs. Bragantino, en La Plata (Tigo+). Árbitro: Kevin Ortega (Per).

22:00 Grupo B: Emelec vs. Guaraní, en Guayaquil (Tigo+, ESPN3)). Árbitro: Flavio de Souza (Bra).

Para el jueves:

18:00 Grupo C: Oriente Petrolero vs. Tacuary, en Santa Cruz (Tigo Sports). Árbitro: Alberto Feres (Uru).

18:00 Grupo G: Goiás vs. Gimnasia LP, en Goiania (ESPN3). Árbitro: Ivo Méndez (Bol).

18:00 Grupo B: Danubio vs. Huracán, en Montevideo. Árbitro: Carlos Ortega (Col).

18:00 Grupo D: Sao Paulo FC vs. Tolima, en Sao Paulo (ESPN2). Árbitro: Leodán González (Uru).

20:00 Grupo H: San Lorenzo vs. Palestino, en Buenos Aires (ESPN2). Árbitro: Diego Haro (Per).

22:00 Grupo G: Independiente Santa Fe vs. Universitario, en Bogotá (Tigo+). Árbitro: Felipe González (Chi).

22:00 Grupo A: Univ. César Vallejo vs. Magallanes, en Trujillo (ESPN). Árbitro: Leandro Rey (Arg).