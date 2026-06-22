Los nuevos entrenan en Cerro Porteño sin ser oficializados

La primera parte de las actividades de la intertemporada de Cerro Porteño se cumple en La Nueva Olla y en las instalaciones del Yacht & Golf Club Paraguayo, en Lambaré.

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Ya están integrados a la dotación que dirige Ariel Holan los argentinos Lucas Merolla y Agustín Almendra, además del joven zaguero Alexis Cañete, quien llega de Nacional.

También activa con el grupo, con altas posibilidades de quedarse, Derlis Rodríguez, quien regresó de Guaraní tras su préstamo.

En la semana se integrará Iván “Súper” Ramírez y como mínimo, un arquero, aunque el panorama pinta que serán dos los guardametas contratados, Juan Ángel Espínola y probablemente el argentino Guido Herrera.

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La marcha de Alexis Martín Arias al Nacional de Uruguay parece una cuestión de tiempo, aunque el Ciclón publicó el domingo una foto del argentino sonriente, con el pulgar arriba, dando a entender su posible continuidad, aunque el atleta expresó a la directiva su deseo de cambiar de aire por varios factores, entre ellos familiares y económicos.

El caso Roberto “Gatito” Fernández tampoco está resuelto. El mundialista había recibido una tentadora propuesta de un importante club de nuestro medio.

Sobre Cerro Porteño pesa la prohibición de inscripción de jugadores. La directiva viene solucionando cada uno de los casos para notificar a la FIFA y así tener vía libre para anunciar sus incorporaciones.