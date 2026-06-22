Alerta por bajas temperaturas: qué día de la semana hará más frío y dónde

El invierno se hará sentir con extrema fuerza en territorio paraguayo durante los próximos días. La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un Boletín Meteorológico Especial advirtiendo sobre un evento previsto de muy bajas temperaturas que afectará severamente a ambas regiones del país.

Según el informe oficial, los amaneceres comprendidos entre el martes 23 y el viernes 26 de junio de 2026 registrarán temperaturas mínimas que oscilarán de forma generalizada entre 1 y 5 °C.

Las proyecciones indican que el enfriamiento más crítico se concentrará en el centro, sur y sureste de la Región Oriental, de igual manera que en los sectores suroeste y oeste de la Región Occidental (Chaco).

Riesgo inminente de escarchas y heladas

Teniendo en cuenta el marcado descenso térmico, la escasa nubosidad y los vientos del cuadrante sur, no se descarta en lo absoluto la ocurrencia de escarchas y heladas puntuales en las zonas mencionadas. Recomiendan especial precaución a los productores agrícolas y ganaderos, así como el resguardo de personas en situación de vulnerabilidad y mascotas.

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Cronograma de las temperaturas mínimas previstas

Martes 23 de junio : el descenso comenzará a marcar territorio con temperaturas de 3°C a 4°C en el extremo sur del país (Itapúa, Misiones) y valores de 5°C en Central, Paraguarí y el bajo Chaco. El norte mantendrá marcas de entre 7°C y 9°C.

Miércoles 24 y jueves 25 de junio : serán las jornadas más crudas de la semana. Los termómetros caerán hasta una mínima extrema de 1°C en zonas del sur del país, mientras que Asunción, Central, Ñeembucú y el Chaco central experimentarán valores de entre 2°C y 3°C. En la zona norte, las mínimas rondarán los 5°C y 8°C.

Viernes 26 de junio: se prevé un amanecer aún muy frío con marcas de 2°C en el sur profundo, 3°C a 4°C en la zona central y este de la Región Oriental, y alrededor de 5°C y 9°C en el Chaco.

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Recomendaciones ante la ola de frío

Se insta a la ciudadanía a abrigarse correctamente, evitando la exposición prolongada al aire libre durante la noche y el amanecer. Asimismo, se recuerda la importancia de vigilar los sistemas de calefacción caseros para prevenir accidentes o intoxicaciones por monóxido de carbono.