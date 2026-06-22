Clima
22 de junio de 2026 a la - 14:03

Alerta por bajas temperaturas: qué día de la semana hará más frío y dónde

Hombre abrigado en un día de frío en el centro de Asunción. (ARCHIVO)
Hombre abrigado en un día de frío en el centro de Asunción. (ARCHIVO)SILVIO ROJAS

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió este lunes un boletín especial por el ingreso de una masa de aire polar que hará descender los termómetros en gran parte del país. El fenómeno se extenderá desde este martes 23 hasta el viernes 26 de junio, con altas probabilidades de heladas puntuales.

Por ABC Color

El invierno se hará sentir con extrema fuerza en territorio paraguayo durante los próximos días. La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un Boletín Meteorológico Especial advirtiendo sobre un evento previsto de muy bajas temperaturas que afectará severamente a ambas regiones del país.

Según el informe oficial, los amaneceres comprendidos entre el martes 23 y el viernes 26 de junio de 2026 registrarán temperaturas mínimas que oscilarán de forma generalizada entre 1 y 5 °C.

Las proyecciones indican que el enfriamiento más crítico se concentrará en el centro, sur y sureste de la Región Oriental, de igual manera que en los sectores suroeste y oeste de la Región Occidental (Chaco).

Riesgo inminente de escarchas y heladas

Teniendo en cuenta el marcado descenso térmico, la escasa nubosidad y los vientos del cuadrante sur, no se descarta en lo absoluto la ocurrencia de escarchas y heladas puntuales en las zonas mencionadas. Recomiendan especial precaución a los productores agrícolas y ganaderos, así como el resguardo de personas en situación de vulnerabilidad y mascotas.

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Cronograma de las temperaturas mínimas previstas

  • Martes 23 de junio: el descenso comenzará a marcar territorio con temperaturas de 3°C a 4°C en el extremo sur del país (Itapúa, Misiones) y valores de 5°C en Central, Paraguarí y el bajo Chaco. El norte mantendrá marcas de entre 7°C y 9°C.
  • Miércoles 24 y jueves 25 de junio: serán las jornadas más crudas de la semana. Los termómetros caerán hasta una mínima extrema de 1°C en zonas del sur del país, mientras que Asunción, Central, Ñeembucú y el Chaco central experimentarán valores de entre 2°C y 3°C. En la zona norte, las mínimas rondarán los 5°C y 8°C.
  • Viernes 26 de junio: se prevé un amanecer aún muy frío con marcas de 2°C en el sur profundo, 3°C a 4°C en la zona central y este de la Región Oriental, y alrededor de 5°C y 9°C en el Chaco.

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Mujer recurre a un brasero para aplacar el intenso frío. (ARCHIVO)

Recomendaciones ante la ola de frío

Se insta a la ciudadanía a abrigarse correctamente, evitando la exposición prolongada al aire libre durante la noche y el amanecer. Asimismo, se recuerda la importancia de vigilar los sistemas de calefacción caseros para prevenir accidentes o intoxicaciones por monóxido de carbono.