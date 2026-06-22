Así respondió Santiago Peña a los empresarios ante cuestionamientos por el salario mínimo

El Presidente de la República, Santiago Peña, oficializó el reajuste del 5% al salario mínimo legal para los trabajadores del sector privado y formal, mediante el Decreto N° 6225, con lo que el sueldo mínimo mensual asciende a G. 3.044.000 y el jornal mínimo a G. 117.077 y entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2026.

El mandatario tomó la decisión de duplicar el porcentaje correspondiente a la inflación interanual que según el Banco Central del Paraguay (BCP) es del 2,4%, ya que consideró que el ajuste técnico original era muy bajo para la clase trabajadora, la cual pedía un reajuste del 20%, por lo que calificaron de estafa lo decidido por el mandatario, decisión que también fue objetada por el sector empresarial.

Hoy, durante una entrevista a la salida del Archivo Nacional donde se conmemoró los 34 años de la jura de la Constitución Nacional, reconoció que el sistema de ajuste del salario mínimo es una medida imperfecta.

“Yo reconozco eso. En el año 2016 bajo la presidencia de Horacio Cartes, yo era ministro de Hacienda, hicimos una modificación. Ustedes se recordarán que antes el salario mínimo se ajustaba cada vez que llegaba al 10% (la inflación) y esto ocurría por lo general cada tres años con una inflación del 4%, el 5% de esto se llegaba, por lo general, en un periodo de dos años y medio a tres años y ya era una medida que erosionaba mucho el ingreso de los trabajadores. Nosotros planteamos el cambio y te tengo que ser honesto, los empresarios tampoco estaban de acuerdo con esa decisión”, recordó.

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Peña responde a cuestionamientos de empresarios sobre salario mínimo

Rememoró que en aquella oportunidad, se decidió que el reajuste del salario mínimo se realice cada año en función a la inflación de los últimos 12 meses.

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“Lo que nosotros hemos visto que esta es una medida que mejoró el esquema anterior, pero sigue siendo una medida imperfecta. Entonces, lo que yo le he planteado ante la ausencia de un consenso dentro del Consejo de Salarios Mínimos, que yo tomaba esta decisión equilibrada, pero que estaba dispuesto a que nos sentemos ya de inmediato a trabajar en cuál sería el cambio legal que se debería hacer para que el próximo año no haya esta duda”, refirió.

Agregó que cree que hay una duda legítima de que el día de mañana se puedan tomar medidas que no sean equilibradas, como la que tomó, y ponga en riesgo tanto la generación de empleo o la certidumbre económica que tiene el Paraguay.

Afirmó que apoyarían un cambio en la medida para el reajuste del salario mínimo, ya que considera que el IPC es una medida que aproxima el valor adquisitivo del dinero, pero no es perfecta, porque “como todo número representa todo, pero no representa a nadie”.

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“Y el famoso comentario ‘de dónde dicen que la inflación es tanto’, bueno, este es un cálculo que hace el Banco Central que hace una encuesta durante un año donde evalúa los hábitos de consumo de todos los paraguayos, que no necesariamente es el tuyo o el tuyo, sino que es un promedio. El Banco Central está trabajando, pero eso nos quita que nosotros podamos tener un diálogo más fluido sobre esta medida y sobre otras medidas que afectan a la generación de empleo”, detalló.

El objetivo real es aumentar el poder adquisitivo, según Peña

Recordó que el sector privado impulsa otra serie de medidas que afectan a la generación de empleo, en el marco del objetivo del gobierno de generar 500.000 nuevos puestos de trabajo, el cual adelantó que dará a conocer en su informe de gestión del 1 de julio ante el Congreso Nacional, que llegaron a la mitad, es decir, aproximadamente 250.000.

“Estamos en la mitad de camino, pero no nos podemos quedar ahí, porque una vez que alcancemos el pleno empleo, lo que necesitamos es que aumente el ingreso. Ese es el objetivo real, que aumente el poder adquisitivo y eso se consigue atrayendo empresas y generando empleos que paguen salarios más altos”, concluyó.