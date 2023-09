Argentina, sin Messi, se exhibe en la altura ante Bolivia

La Albiceleste hizo los goles por medio de Enzo Fernández (31′), Nicolás Tagliafico (42′), tras notables asistencias de Angel Di María, quien fue el reemplazo de Messi. El tercer tanto fue de Nicolás González (83′).

La Verde jugó con 10 hombres desde los 36 minutos por la expulsión del defensor Roberto Fernández. Con esta victoria, Argentina suma seis puntos producto de dos triunfos al hilo, mientras que Bolivia acumula dos derrotas, la primera contra Brasil por 5-1.

“Argentina jugó muy bien ... la virtud del equipo fue saber jugar, no tener miedo a jugar con la pelota”, dijo el técnico Lionel Scaloni. El seleccionador argentino también explicó por qué el ‘10′ no intervino en el partido. “Leo no estaba para jugar, intentó recuperar, pero no se sentía cómodo”, apuntó.

El jueves pasado frente a Ecuador, en la victoria 1-0 de Argentina en Buenos Aires, “La Pulga”, de 36 años, solicitó el cambio por cansancio a pocos minutos de que terminara el partido.

* Lionel Scaloni es el 2° técnico que gana 2 veces por Eliminatorias como visitante en La Paz (1-2 en 2020 y 0-3 en 2023, ambas con Argentina), tras José Pekerman (1-2 en 2005 con Argentina y 2-3 en 2016 con Colombia).

* Scaloni sigue invicto en Eliminatorias: 19 partidos (13 victorias y 6 empates)

* Argentina lleva 23 partidos sin perder en Eliminatorias y 11 sin caer como visitante (récord) en la competencia.

* No pierde desde el 2-0 ante Bolivia en 2017.

* Emiliano Dibu Martínez es el primer arquero de la Selección Argentina que mantiene su valla invicta visitando a Bolivia desde Daniel Carnevali en 1973.