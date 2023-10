La tabla antes del inicio de la Fecha 3: Paraguay, en puestos..

Los cinco partidos de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la próxima Copa del Mundo son íntegramente este jueves. Colombia vs. Uruguay, Bolivia vs. Ecuador, Argentina vs. Paraguay, Chile vs. Perú y, Brasil vs. Venezuela son los cruces de la ronda, que abre el segundo combo del clasificatorio. Y a horas del arranque de la jornada, así están las posiciones..

La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Copa del Mundo 2026: 6,5 lugares para la Conmebol

El Mundial México/EstadosUnidos/Canadá 2026 será el primero con 48 selecciones. En consecuencia, la FIFA amplió los cupos para Conmebol de 4,5 a 6,5. Por este motivo, la tabla tiene momentáneamente a Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y Paraguay en zona de clasificación al certamen y por su lado, a Perú ocupando el puesto de repechaje.