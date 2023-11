Ángel Di María confirma que dejará la Albiceleste tras la Copa América 2024

“Con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera”, dijo “Fideo” Di María, de 35 años, en un mensaje publicado en la red social Instagram. La Copa América se celebrará entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Lea más: La victoria ante Brasil fue el último duelo de Eliminatorias Sudamericanas para Di María

Aunque ‘el Fideo’ lo adelantó en octubre pasado durante una entrevista, este jueves oficializó que el de este martes, frente a Brasil en el estadio de Maracaná, fue su último encuentro con la Albiceleste por las eliminatorias mundialistas, ya que la reanudación del torneo será en septiembre, después de la Copa América 2024.

“Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mi, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy " , dijo ‘el Fideo’, actual jugador del Benfica.

* Di María acumula 135 partidos con la selección argentina, donde anotó 29 goles y dio 33 asistencias. Su debut fue en las eliminatorias del Mundial 2010.

* El ‘Fideo’ ganó tres de los títulos más importantes con Argentina: la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022. También logró el Oro Olímpico en Pekín 2008.

* Anotó en las cuatro finales, siendo autor del gol ganador en tres de ellas.