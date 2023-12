Al Ittihad, a los cuartos de final: Cómo sigue el Mundial de Clubes

Al Ittihad de Arabia Saudita goleó 3-0 al Auckland City de Nueva Zelanda en la apertura del Mundial de Clubes 2023. Los dirigidos por Marcelo Gallardo, el ex DT de River Plate, avanzaron a los cuartos de final del certamen, que disputa por última vez el formato de 7 equipos para que desde 2025, en Estados Unidos, arranque un nuevo torneo con 32 clasificados.

Los campeones de la Liga Profesional Saudí 2022-2023, que disputan la competencia como anfitrión organizador, medirán en la próxima ronda al Al-Ahly de Egipto, el ganador de la Liga de Campeones de África: el partido será el viernes a las 15:00. Antes, en la otra llave, el León de México (Concacaf) enfrentará al Urawa Reds de Japón (Asia): el choque será a las 11:30.

Fluminense y Manchester City, en las semfinales

Por su parte, los representantes de la Conmebol y de la UEFA entran en acción en las semifinales: Fluminense, el campeón de la Copa Libertadores, espera por el mejor del cruce entre Al-Ittihad vs. Al-Ahly, mientras que el Manchester City, el campeón de la Champions League, aguarda por el ganador de León vs. Urawa Red Diamonds.

La final del Mundial de Clubes 2023 será el....

Los duelos de las semifinales del Mundial de Clubes serán el 18 y 19 de diciembre: Fluminense vs. Al-Ittihad vs. Al-Ahly (15:00) en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda y Manchester City vs. León o Urawa Red Diamonds (15:00), en el mismo escenario, respectivamente. Los finalistas jugarán el viernes 22 a las 15:00.