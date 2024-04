FIFA y Conmebol firman acta del Mundial 2030

La ceremonia de cara al Mundial que albergarán Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos tuvo lugar en la ciudad paraguaya de Luque, donde se celebra el 78 Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se dirigió a los que gobiernan en el mundo a que sigan el ejemplo del fútbol.

Lea más: Peña y Lacalle Pou discuten con la FIFA y la Conmebol los preparativos del Mundial 2030

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es la magia del fútbol. Gran ejemplo podemos dar hoy que el mundo se disputa y se divide. En vez de encontrar motivos para dividirnos, el fútbol lo encontró para unirnos, mostrar que tenemos más coincidencias que diferencias. Por primera vez en la historia, en 100 años, un Mundial se va a disputar en tres continentes”, enfatizó, al recordar que el Mundial 2030 se disputará en América, Europa y África.

Infantino intervino con un mensaje ante los jefes de Estado de Uruguay y Paraguay, Luis Lacalle Pou y Santiago Peña, y de la plana mayor de la dirigencia del fútbol sudamericano. “Tenemos que actuar conjuntamente con los Gobiernos, equipos, jugadores. Ir a un partido tiene que ser una fiesta...”, expresó el suizo.

También estuvo invitado el presidente argentino Javier Milei quien se excusó por un viaje a Estados Unidos.

La inauguración, en el Centenario

Infantino destacó en su relato la construcción, en nueve meses, del estadio Centenario de Montevideo, donde confirmó se jugará el primer partido de la cita futbolística de 2030.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou sostuvo de su lado que “es una obligación moral, no legal” del Gobierno el apoyo al Mundial 2030. “Por eso estamos acá” , afirmó.

El gobernante habría solicitado a Infantino que gestione la aprobación por la FIFA la elección de Uruguay para el sorteo en 2029 del calendario del certamen.

Lacalle dijo valorar el gesto de Infantino al entender que no todo debe ser dinero en el fútbol. “Se preguntarán porqué le dieron la organización a Argentina, Uruguay y Paraguay: porque no todo es económico. Son como las raíces de la familia. Si no hay raíz, no hay ramas ni frutos” .

También un juego en Argentina y Paraguay

“Tenemos el Mundial 2026 en EE.UU., Canadá y México, que va a ser el mejor. Y luego el del 30, que va a ser el mejor otra vez, en Uruguay, Argentina, Paraguay y luego, España, Portugal y Marruecos, uniendo el mundo en una fiesta verdaderamente intercontinental”, resaltó.

Para el Mundial del Centenario Argentina, Uruguay y Paraguay, que fueron candidatas a organizarlo, declinaron su ambición para albergar un solo partido (el inaugural de su selección) en la Copa del Mundo 2030 que celebrarán España, Marruecos y Portugal. (EFE, AFP).