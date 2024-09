Eliminatorias: Argentina, sin Messi, defiende el liderato ante Chile

Lionel Scaloni, el conductor de la Albiceleste campeona del mundo en Qatar 2022 y puntera de la ruta al Mundial 2026 luego de seis jornadas, tendrá la misión de mantener el paso triunfal de su equipo sin Messi, aún no recuperado de la lesión que sufrió en la final de la Copa América de Estados Unidos, ni tampoco Di María, que se retiró del seleccionado.

‘Fideo’ Di María ya había anunciado que pondría final a su ciclo en la Albiceleste con la Copa América que conquistó el seleccionado gaucho, y se prevé que acudirá al estadio Monumental para recibir un reconocimiento popular ante miles de espectadores.

Chile, con varias bajas

Del otro lado, Chile desembarca en Buenos Aires con mucha más urgencia en las cuentas. El tablero lo muestra fuera de los puestos de clasificación y hasta sin lugar en la repesca, sumergido en un preocupante octavo puesto, con apenas un triunfo en seis jornadas.

“Prefiero que no esté Messi, pero eso no invalida la categoría o los recursos que tiene la selección argentina. Son capaces de resolver la situación. Cuando no ha jugado Messi han tenido buenos resultados y rendimientos”, destacó Ricardo Gareca, el seleccionador de La Roja. El DT argentino del seleccionado chileno aceptó que el equipo está “en plena clasificatoria y hay que encontrar rendimiento y resultado” .

Al igual que Scaloni, Gareca también sufre algunas bajas en su equipo, ya que no contará con Gabriel Suazo (suspendido), Alexis Sánchez y Diego Valdés (lesionados), ni el arquero Claudio Bravo, recientemente retirado.